Impfen ohne Voranmeldung – das ist in den NÖ Impfbussen bei Stationen im ganzen Land möglich. Am kommenden Mittwoch, dem 18. August, macht der Impfbus auch in Neunkirchen Halt: Zwischen 10 und 13 Uhr wird am Postgassen-Parkplatz in der Innenstadt gegen Covid-19 geimpft, auch hier mit dem Vakzin von BioNTech/Pfizer.

„Hier können Personen im Alter ab zwölf Jahre einfach vorbeikommen und sich nach einem Aufklärungsgespräch sofort impfen lassen“, rührt man seitens der Stadtgemeinde die Werbetrommel. Vor Ort soll dann gleich der Termin für die Zweitimpfung vereinbart werden, heißt es.

Bis zu 500 Impfungen pro Bus und Tag

Pro Impfbus und Tag können bis zu 500 Impfungen verabreicht werden, teilt das Land mit. Das Angebot richtet sich an alle, die ihren Wohnsitz in NÖ haben. „Wir sind in Niederösterreich auf einem guten Weg. Um Sicherheit zu haben, geschützt zu sein und auch andere zu schützen, vor allem auch jene, die sich nicht impfen lassen können, ist allerdings noch ein gutes Finish nötig.

Deshalb wird das Land Niederösterreich in den nächsten Wochen ein umfangreiches und regional zugeschnittenes Impfangebot zur Verfügung stellen, um auch Personen zu erreichen, die sich bisher noch nicht zu einer Impfung entschließen konnten“, appellieren Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) und Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ), das Angebot wahrzunehmen. Unterwegs sind die Impfbusse ab 17. August.

Mitzubringen sind:

E-Card

Lichtbildausweis

Impfpass (soweit vorhanden)

Aufklärungs- und Dokumentationsbogen

Weitere Informationen: www.impfung.at