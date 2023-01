Loipersbach/Ternitz: Wahlplakate beschädigt oder gestohlen

Kurz nach Weihnachten wurde ein (drei mal ein Meter großes) Wahl-Transparent der SPÖ in Loipersbach entfernt, ärgert sich Ortsparteiobmann Othmar Braditsch. Angebracht war es am Schwarza-Brückengeländer. „So etwas hat es in unserer Gemeinde noch nicht gegeben. Vermutlich ein Akt von reiner politischer Willkür, weil es bei dieser Landtagswahl doch um einiges geht.“ Braditsch brachte eine Anzeige bei der Polizei ein, für sachdienliche Hinweise unter 0664/73008307 gibt es sogar 300 Euro Belohnung.

Auch die ÖVP kämpft unterdessen mit ihren Wahlplakaten. In Ternitz wurde ein Plakat von Spitzenkandidat Hermann Hauer beschädigt, zwei Plakate im Bereich Raglitz wurden überhaupt gleich entwendet.

