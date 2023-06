„Safety Tour“: 300 Kinder duellierten sich in Zöbern

Organisiert hatte den Bewerb der NÖ Zivilschutzverband. Angetreten waren zehn Klassen aus den Volksschulen Walpersbach, Zillingdorf, Zöbern, Oberaspang, Katzelsdorf, Ternitz-Stapfgasse und Ternitz-St. Lorenzen. Die Spiele verlangten Teamgeist, Geschicklichkeit und Wissen. Den Bewerb für sich entscheiden konnte schließlich die 4A der VS Katzelsdorf. Sie tritt nun im Landesfinale der „Safety Tour“ in Horn gegen die Gewinnerklassen der anderen Vorbewerbe an. Auf den zweiten und dritten Rängen landeten die VS Ternitz-St. Lorenzen und die 4B der VS Katzelsdorf.

„Wir sind beeindruckt von der hohen Motivation und dem Engagement der teilnehmenden Schulen", sagte Franz Zehetgruber, der Veranstaltungsleiter der „Safety Tour“. „Die Schülerinnen und Schüler haben gezeigt, dass sie durch ihre Lehrkräfte gut vorbereitet sind und ein umfangreiches Verständnis für Sicherheitsfragen haben. Wir gratulieren der Volksschule Katzelsdorf 4A herzlich zum ersten Platz und danken allen Schulen für ihre Teilnahme.“