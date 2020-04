Tipp 2: Füllen Sie Ihren persönlichen Glückstopf mit Dankbarkeit - und zwar jeden Tag!

Psychische und soziale Gesundheit ist die wichtigste Grundlage zur Erhaltung der Gesundheit unseres Körpers.

Geht es der Seele (Psyche) gut, geht es dem Körper gut, denn der Körper ist das Sprachrohr der Seele. "Wenn wir glücklich sind, tut das der Seele gut und somit auch dem Körper. Glück ist das, was wir alle suchen und wollen, um uns 'wohl zu fühlen in unserer Haut'.

Wir sagen sogar 'ich könnte vor Glück in die Luft springen; (das Zeichen, dass unser Körper gesund ist) und wir beobachten oft Menschen, die nach dem Sieg bei einem sportlichen Wettbewerb oder bei einem Hobbyturnier genau das tun", so die psychologische Beraterin.

"Können unser Glück selbst machen!"

Das Glück selbst wird laut Mohr oft im "Außen" gesucht. Man glaube zum Beispiel, dass man erst so richtig glücklich sei, wenn man einen (neuen) Partner gefunden habe, wenn man endlich im Urlaub sei oder einen besseren Job gefunden habe. "In diesem Glauben warten wir darauf, dass morgen oder übermorgen oder in drei Monaten (irgendwann, hoffentlich) unser Glück durch andere Menschen oder neue Lebensumstände gemacht wird. Aber das ist ein Irrglaube!", so Mohr. Denn man brauche auf nichts warten oder suchen, jeder könne selbst für sein persönliches Glücksgefühl sorgen. "Wir können unser Glück selbst machen!" Doch wie funktioniert das? Mohr rät zu Folgendem:

Variante 1: Basteln Sie Ihren persönlichen (Familien)-Glückstopf!

Stellen Sie ein größeres Glasgefäß an einen schönen Platz in Ihrem Wohnbereich. Wir nennen es den „Glückstopf“ (kreative LeserInnen werden ihn vielleicht auch verzieren. Wobei das Glas auch als "Dank-Bar" benannt werden kann. Bei dieser Bar nimmt man keinen Drink heraus, sondern gibt Dankbarkeit hinein. )

Legen Sie neben den Glückstopf (oder der Dank-Bar) einen Stift und kleinen Notizblock. Jetzt ist der Topf bereit, befüllt zu werden!

Denken Sie nach, worüber Sie jetzt und heute DANKBAR sind!

Schreiben Sie es auf einen Zettel und werfen Sie ihn in das Glas.

Lächeln Sie dabei!

Animieren Sie auch Ihre Lieben (insbesondere Ihre Kinder), vielleicht vor dem Schlafengehen, auch solche Dankbarkeits-Zettel zu schreiben.

Es wirkt übrigens noch besser, wenn man das Geschriebene laut ausspricht, während man den Zettel ins Glas schmeißt.

Mit jedem Tag kann so durch Ihr Handeln und Wirken Ihr persönlicher Glückstopf gefüllt werden.

Bald werden Sie sehen, wie viel Glück sie in Ihrem Leben haben....

Wie der Glückstopf noch helfen kann: Sollte die Stimmung gerade nicht so toll sein oder Sie sich geärgert haben, dann greifen Sie in den Topf, ziehen Sie einen Zettel und lesen Sie den Text. Vielleicht zaubert Ihnen dieser ein kleines Lächeln ins Gesicht.

Variante 2: die schnelle Form, die Sie nach dem Lesen dieser Zeilen sofort ausprobieren können. Der (innere) Glückstopf wird dabei „unsichtbar“ gefüllt. Aber sie werden bald bemerken, dass er sich füllt.

• Egal, wo Sie gerade sind, bleiben Sie für kurze Zeit bewusst still am Platz (auf der Couch, beim Küchentisch, am Arbeitsplatz, es geht auch beim Warten im Auto an der Ampel, beim Warten an der Kassa beim Einkaufen, usw....)

• Atmen Sie zuerst einmal tief durch! Noch besser: 2 oder 3 Mal atmen.

• Nach dem Durchatmen denken Sie kurz darüber nach, wofür Sie jetzt und heute dankbar sind:

Für das gute Essen, das niemand in Ihrer Familie von diesem kleinen Vieh namens Covid19 befallen wurde oder auch davon wieder befreit wurde; für Ihre wunderbaren Kinder; für die Liebe, die Ihnen entgegengebracht wird; dafür,dass Sie liebe Freunde haben; dass sie selber gesund sind; dass Sie genug Geld haben um Essen zu kaufen; dass Sie Arbeit haben...

• Dann sagen Sie lautlos oder auch laut : Danke Leben für... (das, woran Sie gerade gedacht haben) – und lächeln Sie dabei.

"Ich bin jetzt gerade sehr dankbar darüber, dass meine Tochter den Boden aufwäscht, während ich hier schreibe. Danke Leben für meine so liebevolle Tochter, sie ist ein mein größter Schatz", so Ursi Mohr.

• Wiederholen Sie diese Übung am Morgen nach dem Aufstehen, einfach zwischendurch im Alltag, bevor Sie schlafen gehen.

• Wiederholen Sie diese Übung nach einem schönen Gespräch mit einem Menschen oder nach einem schönen Erlebnis, einfach bei jeder für Sie passenden Gelegenheit.

"Falls Sie gute Erfahrungen mit diesen Tipps machen – schreiben Sie mir! Das würde mich sehr freuen!", so Mohr.

Kontakt: ursi@ursimohr.at oder www.ursimohr.at

Zur Person: Ursula Mohr lebt in Ternitz und hat eine 24-jährige Tochter. Mit großer Leidenschaft ist sie seit 25 Jahren (IT-)Projektleiterin und seit 2018 selbstständige psychologische Beraterin, sie selbst bezeichnet sich als "Männerberaterin". Sie ist zudem freiwillige Mitarbeiterin des Kriseninterventionsteams des Roten Kreuz Neunkirchen. Ihre Schwerpunkte als Beraterin liegen bei der Beziehungsberatung und insbesondere der Krisenberatung. In dieser Funktion wird sie auf noen.at nun regelmäßig psychosoziale Tipps geben, die den Alltag, gerade in dieser besonderen Zeit, erleichtern können.