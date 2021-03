Mitzubringen sind die E-Card und ein Lichtbildausweis, es besteht die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske. Getestet wird außerdem regelmäßig in den Apotheken in Aspang, Kirchberg am Wechsel, Gloggnitz, Neunkirchen, Pitten, Puchberg und Ternitz.

Ein Überblick über alle Teststationen im Bezirk Neunkirchen: