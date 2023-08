Pfarrkirche Thernberg: Sogar der Kaiser war zu Gast

Im Zentrum der Teilgemeinde Thernberg liegt, dem zügigen Autofahrer nicht unbedingt sichtbar, die Pfarrkirche Thernberg. Vermutlich stand an dieser Stelle bereits ab 865 eine Laurentiuskapelle, diese wurde aber bereits im zwölften Jahrhundert durch einen größeren, romanischen Kirchenbau ersetzt. Ob die Kirche jedoch tatsächlich 1147 eingeweiht wurde, lässt sich heute nicht mit Sicherheit sagen, da das Dokument, das diese erwähnt, aus dem Jahr 1785 stammt. Rein bauhistorisch betrachtet kann diese Datierung jedoch zutreffend sein.

Ein weiteres Fragezeichen ist auch hinter die Befundung von Karl Kubes zu setzen, der den Einstieg an der Westwand der Kirche mit einer daneben liegenden Burg in Verbindung bringt, da ein solcher Baustil, vor allem im Mittelalter unserer Region, nicht bekannt ist.

Die Kirche selbst ist ein Bau aus Quadersteinen mit einem rechteckigen, romanischen Langhaus mit ursprünglich drei Kreuzgewölbefeldern, von denen aber zwei den Umbauten späterer Jahrhunderte zum Opfer fielen. Des Weiteren sind im Inneren jedoch mehrere Besonderheiten zu erwähnen: So gibt es im östlichen Langhausjoch ein Kämpferrelief, das einen Vogel auf einem Blatt zeigt, was im Volksmund auch als Friedenstaube gedeutet wird, sowie weitere Kämpfer mit Voluten mit Blatt und einen Flechtbandkämpfer.

Während der Barockisierung wurde der eigentliche romanische Seiteneingang in die Kirche zuerst verschlossen und bei einer weiteren Umbauphase für das Sakristeiportal wieder geöffnet. Das Eingangsportal wurde dabei in die Apsis verlegt. Auch sind noch Reste der ursprünglichen romanischen Bemalung des Innenraums in der Kirche erhalten. So zeigen vier Bildfelder an der Langhausnordwand die figurale Darstellung der Verkündigung als thronende und stehende Figur. Am Gurtbogen sind zehn Medaillons zu sehen, die Tiere und Fabelwesen darstellen. Im Apsisbereich sind schließlich noch Fragmente von Figuren, Rahmen, Schablonierungen und Marmorierungen zu erkennen. Des Weiteren findet sich noch an der Südwand des westlichen Jochs, im Dachboden der Sakristei, eine monumentale frühmittelalterliche Darstellung des Heiligen Christophorus.

Während der Barockisierung in den Jahren um 1754 wurde die Kirche schließlich noch um einen barocken Hochaltar ergänzt, der ursprünglich in der Altöttinger Kapelle der Pfarrkirche Edlitz gestanden war und hierher übertragen wurde. Er wurde jedoch um die Statuen des Heiligen Bernhard und des Heiligen Franziskus ergänzt, die noch aus der Bauzeit der Kirche stammen dürften. Die zentrale Nischenfigur „Maria mit Kind“ dürfte spätgotisch sein und in das Jahr 1450 datieren.

Das nachbarocke Lünettenbild „Gottvater als Weltenschöpfer“ stammt aus der Hand von Karl Ruß. Sie wurden von Erzherzog Johann gestiftet, der einige Zeit die Feste Thernberg besaß und als großer Wohltäter der Region auftrat, bevor er sich schließlich in die Steiermark zurückziehen musste. In dieser Zeit besuchte auch Kaiser Franz I. die Kirche von Thernberg.