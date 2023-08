Puchberg: Das Klappern der Sägemühle

An einem warmen Sommertag plätschert in der Ortschaft Puchberg am Schneeberg ein kleines Bächlein am Fuß des Hengstberges frisch dahin. Eben dieser Hengstbach bietet nicht nur einen Blick in die üppig wachsende Natur, sondern beheimatet auch ein historisches Juwel – die Schneeberger Säge.

Viele Jahrhunderte lang klapperten in der Region um den Schneeberg die zahlreichen Sägemühlen täglich von früh bis spät. Sie waren der Garant für die großen Mengen an Schnittholz, die vor allem als Bau- und Tischlerholz Verwendung fanden. In der Umgebung des Schneeberges findet sich traditionell Wald- und Forstwirtschaft als ein wichtiger Wirtschaftszweig, sind doch der Waldreichtum des Gebietes wie auch die Qualität des Holzes weithin bekannt. In Puchberg finden sich vor allem Sägemühlen, um 1900 sind es Zählungen zufolge an die 40 Stück. Alleine entlang des Hengstbaches haben sich dank seines Wasserreichtums mehrere dieser Wassermühlen hintereinander befunden. Eine letzte ist davon noch übrig geblieben. Heute steht sie frisch renoviert und liebevoll gepflegt am Anfang der Muthenhofer Straße, wo sie den Wanderer mit ihrer zeitlosen Schönheit begrüßt.

Wer sich ein wenig Zeit nimmt und eine Führung durch die Schneeberg-Säge mitmacht, für den erwacht sie auch heute noch jeden Sonntag zum Leben. Das Wasser des Baches wird durch eine hölzerne Zuleitung auf ein oberschlächtiges Wasserrad geleitet, das über den Grindelbaum (die Achse) die Kraft auf die Säge überträgt. Wenn das Wasser mit lautem Plätschern auf das Mühlrad trifft, setzt sich die Säge – ein Venezianisches Gatter – mit geschmeidigen Schwüngen in Bewegung und der Bloch (Baumstamm) wird mit dem Sägewagen langsam an das Sägeblatt herangeführt. Das Sägegeräusch erfüllt den Raum und das herabfallende Sägemehl verbreitet einen heimeligen Duft, während die Säge ihre Arbeit tut.

Blick auf den Schneeberg. Foto: Vanessa Staudenhirz

Dass die Schneeberger Säge noch immer ihre Arbeit tun kann, ist engagierten Menschen zu verdanken, die ihren Erhalt mit viel Kraft und Herzblut sichern. Erstmals 1631 urkundlich erwähnt, wurde die Sägemühle über die Jahrhunderte betrieben, teils Tag und Nacht, wenn der Bedarf an Bauholz groß war. In den 1970er Jahren wurde die Produktion schließlich aufgegeben, aber 1997 gründete sich der Verein „Gemeinschaft der Freunde der Schneeberger Säge“, die in unzähligen Arbeitsstunden die Säge und ihre Gebäude vor dem Verfall retteten und dem Besucher wieder zugänglich machten. Und welch viele spannende Geschichten sich um die Vergangenheit und Gegenwart dieser Sägemühle erzählen lassen, sollte man unbedingt bei einem Besuch entdecken. Artikel von Vanessa Staudenhirz