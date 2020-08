NÖN: 25 Jahre als Gemeinderätin, zehn Jahre als Bürgermeisterin: Sind Sie rückblickend froh darüber, in die Politik eingestiegen zu sein?

Sylvia Kögler: Eigentlich ja. Desto mehr Jahre an Erfahrung man mitbringt, bevor man das Bürgermeisteramt antreten kann, auf desto mehr kann man eigentlich zurückgreifen und hat man gelernt und gesehen. Im Jahr 1995 war es eigentlich mehr Zufall, dass ich Gemeinderätin geworden bin.

Was ist passiert?

Kögler: Wir hatten damals zwölf Mandate von 19. Es war eine relativ unruhige Situation. Es hat sich damals ein Bürgerforum gegründet, wir haben zwei Mandate dazubekommen (von 19 auf 21, Anm.). Ich war noch mitten im Studium und hatte Wien und die weite Welt im Fokus. Damals hat mich Bürgermeister Rupert Schwarz darum gebeten, mich auf die Liste nehmen zu dürfen. Und ich habe gesagt, ja schon, aber ein bisschen weiter nach hinten, auf Listenplatz 15. Am Wahlabend kam dann der Anruf von Rupert, wo er gemeint hat, dass ich auf die Gemeinde kommen soll, weil ich Gemeinderätin bin (lacht). Wir haben damals drei Mandate dazugewonnen.

War es eines Ihrer politischen Ziele, Bürgermeisterin Ihrer Heimatgemeinde zu werden?

Kögler: Es war nicht das deklarierte Ziel, das hat sich im Laufe der Jahre so ergeben. Es war aber 2005, als wir wussten, dass Rupert Schwarz die letzte Periode macht, ziemlich klar. Ich hatte dann auch eine gute Vorbereitungszeit. Das hat mir auch den Amtseinstieg als Bürgermeisterin erleichtert, da mein Vorgänger zu hundert Prozent hinter mir gestanden ist und auch nach wie vor steht.

Beim Wahlkampfauftakt 2010 meinten Sie: „Ich freue mich auf die Herausforderungen!“ Was hat Sie eigentlich im letzten Jahrzehnt als Ortschefin besonders gefordert?

Kögler: Alles, was überraschend kommt, ist eine Herausforderung. Meine erste große Herausforderung hatte ich eigentlich als Vizebürgermeisterin. Das war im Jahr 2002, da war ich seit drei Monaten Vizebürgermeisterin. Bürgermeister Rupert Schwarz ist selten im Urlaub gewesen, aber im Mai 2002 war er dann weg.

Ich habe damals teilweise noch in Wien gewohnt, weil ich auch dort gearbeitet habe. Um fünf Uhr früh hat mich dann ein Gemeinderat angerufen und gesagt: ‚Sylvia, es ist besser, du kommst jetzt raus. Bei uns schwimmt alles.‘ Wir waren damals von einem schlimmen Hochwasser betroffen und mehrere Straßenzüge und Häuser standen unter Wasser – dass war mein erstes Krisenmanagement! Eine weitere große Herausforderung war im Jahr 2014, als das Land beschloss, uns neben unseren zwei bestehenden Flüchtlingswohnheimen ein drittes zu bescheren, ohne uns davon in Kenntnis zu setzen. Die derzeitige Situation rund um die Pfarrkindergärten ist ebenfalls nicht einfach.

Gibt es irgendetwas, das Sie rückblickend anders machen würden?

Kögler: Ich kann im Augenblick nicht sagen, dass ich etwas anders entscheiden würde. In den ersten zehn Jahren hätte es noch nichts gegeben. Wer weiß, was noch kommt (lacht).

Sie waren von 2006 bis 2008 Landtagsabgeordnete, vermissen Sie diese Zeit?

Kögler: Ich habe den Job schon sehr gerne gemacht. Ich war auch sehr traurig, als ich das Mandat abgeben musste. Es war für mich damals eine irrsinnig herausfordernde Zeit. Ich war gerade mit meinem zweiten Kind schwanger, aber Herbert Kautz (damaliger Abgeordneter, Anm.) ist leider verstorben und es gab nur diese eine Chance, es zu machen. Leider war ein Weitermachen aufgrund des Wahlergebnisses nicht möglich, aber die Aufgabe hat mir schon gefallen.

Zwei Mal haben Sie versucht, ein Nationalratsmandat für den Bezirk zu holen. Haben Sie diesen Traum noch immer?

Kögler: Ich glaube, dass ich mich jetzt auf den Bezirk konzentrieren werde. Ich bin Vorsitzende des Gemeindevertreterverbandes. Ich möchte, dass wir hier ein gutes Einvernehmen haben und gut vorankommen. Ich bin für den Abfallwirtschaftsverband tätig, was eigentlich auch eine sehr wichtige Aufgabe ist. Für Österreich hoffe ich, dass die jetzige Nationalratsperiode länger hält als die letzten und ich denke, dass wir als Bezirks-SPÖ jemand anderen, Jüngeren ins Rennen schicken werden.

Wie sieht es mit einem Nationalratsmandat für den Bezirk aus?

Kögler: Die Situation ist schwierig und es ist für den Bezirk ganz schlecht, dass wir von keiner Partei im Nationalrat vertreten sind. Ich halte es für unbedingt notwendig, dass der Bezirk in Zukunft im Nationalrat vertreten ist. Da geht mein Appell nicht nur an die eigene Partei, sondern auch an die ÖVP. Denn auch hier wäre es möglich, jemanden aus Neunkirchen aufzustellen. Aber im Augenblick ist alles auf Wiener Neustadt konzentriert und das halte ich nicht für gut.

Wie lange wollen Sie noch Bürgermeisterin bleiben?

Kögler: Ich bin jetzt einmal für fünf Jahre gewählt. Schauen wir einmal, was wir in den fünf Jahren weiterbringen und dann entscheiden wir weiter. Es ist nicht so, dass ich das Aufhören schon ins Auge fasse. Mir macht es Spaß!