NÖN: Bis dato sind Sie in der Stadt eher ein unbeschriebenes Blatt. Woher könnte man Sie in der Stadt kennen?

Johannes Benda: Ich bin in Neunkirchen aufgewachsen – da kennt man sich klarerweise! Natürlich auch durch meine Familie, mein Vater war ja auch nicht ganz unbekannt, er war ja einige Zeit Gemeinderat, allerdings bei der ÖVP. Vom Tennisspielen: Ich bin da der Jüngste einer ganz fantastischen „Altherrenpartie“. Durch Engagement bei Initiativen der Stadt – Baumpatenschaften, Stadterneuerung zum Beispiel – und als begeisterter Konzertgeher. Und in den letzten Jahren hat man mich vielleicht bei Veranstaltungen der Grünen wahrgenommen.

Warum geht man in Zeiten wie diesen in die Politik? Was sagt die Familie zu dieser Entscheidung?

Benda: Gerade in Zeiten wie diesen ist es aus meiner Sicht notwendiger denn je, in die Politik zu gehen – und ich beziehe das nicht auf die derzeitige Covid-19-Situation. Meine Frau begrüßt und unterstützt meine Entscheidung. Maria findet es gut, dass ich mich dazu entschlossen habe.

Warum haben Sie sich für die Grünen entschieden?

Benda: Weil die Grünen die Partei ist, deren politische Zielsetzung die größte Deckungsgleichheit mit meiner Vorstellung von einer humanen, sozialen und demokratischen Gesellschaft hat. Es ist mir wichtig, wie man mit Menschen umgeht, wie man sie wahrnimmt, wie man sie respektiert. Und diese Grundhaltung der Grünen kommt auch in deren Haltung zum Umweltschutz zum Tragen.

Sie werden als Gemeinderats-Newcomer auch gleich Klubobmann – warum übernimmt diese Funktion niemand der bereits aktiven Mandatare?

Benda: Diese Frage sollten Sie eigentlich meinen jetzigen Kolleginnen und Kollegen vom grünen Klub inklusive Vorgänger Günter Pallauf stellen. Offensichtlich sind sie der Meinung, dass ich das kann, sonst hätten sie mich nicht gefragt! Von Vorteil ist natürlich auch, dass ich mir meine Zeit mehr oder weniger flexibel einteilen kann. Das ist bei meinen jüngeren Kolleginnen und Kollegen aus beruflicher Sicht leider nicht so einfach möglich.

Ihr Vorgänger Pallauf galt als guter Brückenbauer zu anderen Parteien – wie steht es da um Sie?

Benda: Also, im Studium haben wir die Fachrichtung Brückenbau gehabt, sprich von der technischen Seite her habe ich das gelernt. Günter und ich kennen uns jetzt schon zwei Jahre und ich weiß daher, was er da geleistet hat. Ich denke, er hat sich was dabei gedacht, als er mich gefragt hat!

Sind die Grünen in der Stadt derzeit laut genug? Vereinzelt ist zu hören, man würde Ihre Partei zu wenig wahrnehmen.

Benda: Möglicherweise befinden wir uns da ja in guter Gesellschaft – Stichwort Bundesgrüne. Und ja, als Juniorpartner in einer Regierungskoalition wird man vielleicht nicht immer so wahrgenommen, wie man das gerne hätte. Aber seien Sie versichert: Man wird uns in den nächsten Jahren durchaus wahrnehmen.

Nach dem Rücktritt von Robert Wiedner braucht das Rathaus einen neuen Stadtamtsdirektor. Welche Eigenschaften sollte ein solcher mitbringen und wie sollte ein Hearing ablaufen?

Benda: Sie oder er sollte Erfahrung im Gemeindeverwaltungsbereich mitbringen. Vielleicht wäre auch ein juristischer oder wirtschaftlicher Background gut. Ein ganzer wichtiger Punkt für mich sind Erfahrung und gute Fähigkeiten in der MitarbeiterInnenführung. Zum Ablauf des Hearings kann ich nichts sagen, das wird wohl nach üblicher Manier erfolgen. Ich fände es gut, wenn die Personalvertretung ins Hearing eingebunden wird.

Wofür werden Sie in Neunkirchen am lautesten trommeln?

Benda: Mir gefällt der Ausdruck „lautes Trommeln“ nicht. Muss immer alles möglichst laut sein? Wir stellen in Neunkirchen den Stadtrat für Stadtentwicklung, Umwelt und Energie in der Person von Vizebürgermeister Gansterer. Das ist ein spannendes, wichtiges Ressort, dem wir uns sehr intensiv widmen werden. Da wird es von uns noch einiges zu hören geben.

Wie „grün“ leben Sie selbst?

Benda: Beispiel Einkaufen: Wir versuchen – soweit als möglich – in Neunkirchen einzukaufen. Leider bekommt man in Neunkirchen nicht mehr alles, beim Kauf von Lederhandschuhen bin ich letztens gescheitert. Für mich ist das aber kein Grund, um bei Amazon zu bestellen! Wir kaufen möglichst Bio-Produkte und/oder Produkte von lokalen Anbietern. Und ich mache das, so oft es geht, mit dem Rad. Unser Vorteil ist: Wir wohnen im Mühlfeld. Wir kaufen keine Wegwerfmöbel und der Inhalt meines Kleiderschrankes ist überschaubar.

Ihre größte Umweltsünde?

Benda: Was ist die größte Umweltsünde? Es ist halt leider nicht so, dass alles gut ist, wenn ich nur die „große“ Umweltsünde vermeide. Es sind die vielen Alltagshandlungen, die das „Große“ verursachen. Ich fahre meist mit dem Dienstauto ins Büro. Und auch wenn ich gerade kein Motorrad habe, bin ich begeisterter Motorradfahrer, dazu stehe ich.

Wie würden Sie sich in drei Worten beschreiben?

Benda: Offen, empathisch, zielgerichtet.