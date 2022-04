Johannes Authried: "War eine schöne Aufgabe!"

Werbung

Joe Pinkl aus Peisching war im März 2020 der Erste. Und Roxane Legenstein aus Neunkirchen in der Vorwoche die Letzte. Insgesamt 99 große Portraits über Kunst- und Kulturschaffende aus dem Bezirk hat die NÖN in den letzten beiden Jahren veröffentlicht. Die allermeisten Texte stammen aus der Feder des Neunkirchners Johannes Authried, seit Jahrzehnten unverzichtbare Stütze der lokalen Redaktionsmannschaft. Grund genug für die NÖN-Kollegen, den Spieß einmal umzudrehen und den 68-Jährigen zum Interview zu bitten.

NÖN: In der Vorwoche erschien der 99. und letzte Teil Ihrer Künstlerportrait-Serie. Hand aufs Herz: Sind Sie erleichtert, stolz oder traurig?

Johannes Authried: Es hat mich sehr gefreut, dass ich das machen durfte und es war eine schöne und großartige Aufgabe. Traurig bin ich nicht, weil es ohnehin schön langsam dem Ende zugegangen ist. Ich denke, das passt jetzt ganz gut.

Die Serie selbst ist ja aus einer Not heraus geboren worden: Zu Beginn der Corona-Pandemie und des Lockdowns, als die Redaktion auf der Suche nach Themen war. Wie schwierig war es, die Serie so lange am Leben zu erhalten?

Authried: Von Zeit und Zeit war ich schon auf der Suche – denn nicht immer hatten alle, die ich angefragt habe, auch gleich Zeit und ganz wenige wollten auch aus unterschiedlichen Gründen nicht mitmachen.

Wie war das Echo von den Künstlerinnen und Künstlern, aber auch von der NÖN-Leserschaft? Was haben Sie da so gehört?

Authried: Es gab schon einige positive Rückmeldungen von Leuten, die das gut und interessant gefunden haben. Ein oder zwei haben sogar vorgeschlagen, dass man daraus ein Buch machen sollte.

Und?

Authried: Da bräuchte man halt einen Verleger. Interessant wäre es schon (lacht).

Mit Teil 99 ist die Serie in der Vorwoche eingestellt worden. Haben Sie im Nachhinein gesehen jemanden vergessen?

Authried: Nein, ich denke nicht. Es mag der ein oder andere kommen und sagen, er wäre auch interessant gewesen. Wir hören ja nicht auf, über Kunstschaffende zu berichten, also kann man das ja auch einmal nachholen. Ich habe schon versucht, die Personen nach Qualität auszusuchen. Es gibt sehr viele Hobbykünstler – und die schätze ich sehr –, aber diese Zahl geht ins Unermessliche.

Welche Begegnung oder welches Gespräch blieb Ihnen ganz besonders in Erinnerung? Hat Sie ein Interview besonders fasziniert?

Authried: (denkt nach) Ja, das war der Robert Hammerstiel. Ihn durfte ich schon einige Male interviewen, zuletzt eben für die Serie und solche Gespräche dauern mindestens zwei bis drei Stunden. Und die sind auch immer hochinteressant. Leider ist Robert Hammerstiel in der Zwischenzeit verstorben.

Sie berichten seit Jahrzehnten für die NÖN über Kunst und Kunstschaffende. Welche Kunst beherrschen Sie eigentlich selbst?

Authried: (lacht) Wenn man das so nennen will, fotografiere ich gerne. Aber ich würde mich nur als Hobbykünstler einordnen.

Sie sind auch als Obmann des Kulturvereins Neunkirchen sehr bekannt. Als Lohn für Ihre harte Art dürfen Sie Werbung in eigener Sache machen: Welches kommende Event sollte man keinesfalls verpassen?

Authried: Am 23. April sind Ursula Strauss und Ernst Molden zu Gast, am 15. Oktober kommt Alfred Dorfer. Und besonders freue ich mich auf Hannes Ringlstetter am 27. Mai. Der Kulturverein besteht jetzt seit 26 Jahren und gemeinsam mit meinem Team habe ich über 200 Veranstaltungen organisiert. Ich hatte damals den Eindruck, in Neunkirchen tut sich kulturell zu wenig und habe den Verein deswegen gegründet und leite ihn bis heute.

Und welches wird Ihre nächste Serie?

Authried: Oh, diese Entscheidung überlasse ich dem Chef.

Johannes Authried wurde am 17. Feburar 1954 in Neunkirchen geboren, ist verheiratet, hat zwei Söhne und zwei Enkelkinder. Der gelernte Bankangestellte ist seit Jahrzehnten freier Mitarbeiter der NÖN Neunkirchen.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.