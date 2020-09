Am 27. September wählt Schwarzau am Steinfeld – nach dem Rücktritt der SPÖ-Mandatare – einen neuen Gemeinderat. Am Freitag, 11. September lädt die Neunkirchner NÖN aus diesem Anlass um 18 Uhr in den Herzog Robert von Parma-Saal zum einzigen Aufeinandertreffen aller drei Spitzenkandidaten vor dem Urnengang.

Haben Sie Fragen an einen oder mehrere Spitzenkandidaten? Schicken Sie Ihre Fragen bis 8. September an die NÖN-Redaktion: redaktion.neunkirchen@noen.at

Bei der Veranstaltung gelten die allgemeinen Hygiene- und Abstandsbestimmungen.

Das Podium:

Evelyn Artner, Spitzenkandidatin ÖVP

Klaus Hofer, Spitzenkandidat SPÖ

Stefan Schön, Spitzenkandidat FPÖ