Außergewöhnlich nass und kalt – so präsentierte sich der vorgestern zu Ende gegangene Monat Mai in Niederösterreich. Was sich nicht zuletzt auch auf die Landwirtschaft auswirkt – gerade Mais, Sojabohne oder Sonnenblume „hätten es gerne wärmer“, wie der Obmann der Bezirksbauernkammer Neunkirchen, Thomas Handler, gegenüber der NÖN festhält: „Die Ernte wird schwierig, vor allem in steilen Flächen und die Vegetation verschiebt sich um 14 Tage oder sogar drei Wochen nach hinten“, meint Handler.

Der Obmann der Bezirksbauernkammer in Neunkirchen, Thomas Handler. Archiv, Archiv

Der Niederschlag wirke sich aber auch positiv aus, ergänzt er: „Die Erntemenge liegt dadurch über dem Durchschnitt“, so der Landwirt.

Bemerkbar macht sich das Wetter auch bei den Ausflugszielen, die Corona-bedingt ohnehin erst dieser Tage wieder voll durchstarten konnten. „Wir merken, dass die professionellen Biker recht wetterresistent sind, der durchschnittliche Ausflugsgast aber weniger wird“, erklärt Karl Morgenbesser, Geschäftsführer der „Erlebnisarena“ in St. Corona. Ein zusätzliches Hindernis sei aber auch die sogenannte „3G-Regel“, so Morgenbesser: „Weil diese auch bei der Sommerrodelbahn Voraussetzung ist, bei vielen Schülern der Test vom Freitag aber am Sonntag nicht mehr gilt“, so Morgenbesser. Trotzdem ist er zuversichtlich: „Zum einen soll es bald weitere Lockerungen geben und zum anderen steht uns auch schöneres Wetter bevor“, meint der Geschäftsführer.

Das eher ungemütliche Wetter bemerken auch die Freibäder im Bezirk: Während etwa das Schwimmbad in Aspang Markt erst diesen Monat die Pforten öffnet, verzeichnet etwa Neunkirchen bisher äußerst niedrige Besucherzahlen.

Hannes Beisteiner vom gleichnamigen Gasthaus in Peisching und Bezirkswirte- sprecher. NOEN

Und nicht zuletzt leidet auch die Gastronomie, wie Bezirkswirtesprecher Hannes Beisteiner berichtet: „Durch die Abstandsregelung haben die Betriebe innen teilweise bis zu 50 Prozent weniger Platz und dann fällt draußen auch noch weg – das ist natürlich schon schwierig und bedeutet Einbußen“, so Beisteiner. Er hofft nun – wie so viele – auf einen besseren Juni...