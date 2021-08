Grünen-„Vize“ Hans Gansterer: „Absolute wäre nicht gut“ .

An einem Ort ihrer Wahl bittet die Neunkirchner NÖN in diesen Wochen die Spitzen der Gemeinderatsparteien zum ausführlichen Interview. Nach Regina Danov (FPÖ) traf NÖN-Redaktionsleiter-Stellvertreter Philipp Grabner nun Grünen-Vizebürgermeister Johann Gansterer zum Gespräch, diesmal direkt am Neunkirchner Hauptplatz vor dem Stadtcafé.