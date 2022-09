Vier Talente schafften die erste Hürde in Neunkirchen

Werbung Aboaktion NÖN 3 Wochen gratis testen und Top-Preise abstauben

Denn Marie Solange-Schantl aus St. Johann bei Ternitz zog mit ihrer großartigen Stimme die Jury um Andy Marek sofort in ihren Bann. ,,Wir haben jetzt insgesamt schon 30 Leute gecastet, aber du bist die absolute Nummer Eins", zeigte sich Marek von den Interpretationen der Songs ,,Use Somebody" und ,,Valery" der 19-jährigen BORG-Absolventin und prima la musica-Gewinnerin sehr beeindruckt. Sie solle weiter hart an sich arbeiten, dann könne sie in der Ausscheidung ganz weit nach vorn kommen, so sein Rat. Immerhin wirken dem Sieger 5.000 Euro.

Weiterhin mit dabei im Rennen um den Sieg sind auch die 21-jährige Lea Scherz aus Neunkirchen, die 19-jährige Emma Tauchner aus Neunkirchen und die erst 11-jährige Vanessa Stollwitzer aus Seebenstein, die mit dem ,,Cup Song" beeindruckte.

Näheres zu den Songs und wie es nun weitergeht erfahrt ihr in der nächsten Printausgabe der NÖN Neunkirchen.

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.