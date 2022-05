NÖN und Stadt laden zur Innenstadt-Diskussion

Werbung

Wohin soll sich die Neunkirchner Innenstadt bewegen? Welche Ideen und Mittel gibt es dafür? Und was ist überhaupt im Bereich des Machbaren? Diesen und noch vielen Fragen mehr widmet sich eine Diskussionsveranstaltung, zu der die Stadtgemeinde gemeinsam mit der NÖN am kommenden Mittwoch, den 11. Mai, unter dem Titel „Innenstadt neu denken“ um 19 Uhr in den Festsaal der Medienmittelschule Neunkirchen lädt.

Bürgermeister Herbert Osterbauer (ÖVP), der im Rahmen der Diskussion auch ein Statement abgeben wird, erhofft sich „eine positive Diskussion, aber kein Raunzen“, wie er im Vorfeld gegenüber der NÖN sagt. „Ich erwarte mir Ideen, die auch tatsächlich umsetzbar sind und kann auch zusichern, dass wir das unsere dazu beitragen werden!“ Fragen aus dem Publikum sind nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich erwünscht. Eine ausführliche Nachberichterstattung gibt es dann in der folgenden NÖN-Printausgabe!

Am Podium:

Peter Teix, Wirtschaftsstadtrat, ÖVP

Wirtschaftsstadtrat, ÖVP Andrea Kahofer, Sozialstadträtin, SPÖ

Sozialstadträtin, SPÖ Johann Gansterer, Vizebürgermeister, Grüne

Vizebürgermeister, Grüne Willi Haberbichler, Klubobmann FPÖ

Moderation: Philipp Grabner, stv. Redaktionsleiter NÖN

Keine Nachrichten aus Neunkirchen mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.