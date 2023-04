Edlitzer Top-Opernsänger als Lehrer an Musikschule

Norbert Ernst, geboren in Wien und aufgewachsen in Edlitz, studierte Instrumental- und Gesangspädagogik sowie das Konzertfach Gesang am Josef-Matthias-Hauer-Konservatorium in Wiener Neustadt. Sein erstes Engagement führte ihn 2002 als Ensemble-Mitglied an die Deutsche Oper am Rhein. Gastspiele brachten den Tenor an die Volksoper Wien, an das Stadttheater Klagenfurt, das Grand Théâtre de Genève, die Staatsoper Unter den Linden Berlin, zum Opernfestival nach Montreux und zu den Salzburger Festspielen.

Im Jahr 2003 gab Norbert Ernst sein Debüt an der Opera National de Paris, 2004 bei den Bayreuther Festspielen sowie 2007 am Liceu in Barcelona. Seit 2010/11 ist Ernst Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper. Wiener Neustadts Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP): „Ich freue mich über die Zusammenarbeit und darauf, dass künftig viele Musikschülerinnen und Musikschüler von Norbert Ernsts Expertise profitieren können.“

Geleitet wird die Josef-Matthias-Hauer-Musikschule von Raoul Herget.

