Die Feuerwehren Ternitz-Raglitz und Ternitz-Flatz wurden am Donnerstag gegen 22 Uhr zur einer Tierrettung in einen in Raglitz ansässigen Reitstall gerufen.

Gerhard Zwinz Die Feuerwehrkameraden konnten das Tier schließlich retten.

Ein Pferd war in den Stallungen zu Sturz gekommen und dabei mit den Hinterbeinen in einer Türöffnung so unglücklich stecken geblieben, dass es sich nicht mehr selbstständig befreien konnte. Mit Hebegurten wurde das Tier schließlich von den Feuerwehrkameraden unverletzt aus der misslichen Lage befreit.

Dank der Unterstützung einer herbeigerufenen Tierärztin konnten alle 23 Mann nach einer Stunde wieder ins Feuerwehrhaus einrücken.