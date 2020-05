Erstens kommt es anders, zweitens als man denkt: Eigentlich wäre die nächste Gemeinderatssitzung in Neunkirchen ja bereits für den 18. Mai terminisiert gewesen, doch aufgrund der Beschränkungen durch die Coronakrise wurde diese auf den 29. Juni verschoben.

„Wir sind in der Klubobleutebesprechung übereingekommen, dass nicht wirklich dringlicher Bedarf herrscht“, begründet ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer seine Entscheidung. Demnach wird am 11. Mai nur der Stadtrat tagen, wo notwendige Beschlüsse ebenfalls gefasst werden. Auch eine Woche vor dem 29. Juni werde der Stadtrat erneut zu Beratungen zusammentreffen.

Wie die Sitzung selbst dann über die Bühne gehen wird, ist derzeit aber noch unklar. Ziemlich sicher ist nur, dass sie nicht im Rathaus stattfinden wird. „Das geht sich mit den Abständen nicht aus“, so Osterbauer. Als mögliche Örtlichkeiten kommen der Festsaal der Neuen Mittelschule oder der Festsaal der Krankenpflegeschule, in der ja auch schon die Angelobung des Gemeinderats über die Bühne ging, in Frage. Jedenfalls soll die Sitzung auch für die Öffentlichkeit zugänglich sein. Vom Modell einer Videositzung, wie es nun per Landtagsgesetz auch möglich ist, hält Osterbauer nicht viel.

Wenn es in der Zwischenzeit notwendig sein sollte, dann möchte er mit den Gemeinderäten auf die sogenannte Möglichkeit des „Rundumlaufbeschlusses“ zurückgreifen.

Dabei gehen die zu beschließenden Punkte per Mail an die Gemeinderäte, die darüber in schriftlicher Form diskutieren und Fragen stellen können. Am Ende der schriftlichen Debatte muss dann das Abstimmungsverhalten bekannt gegeben werden.