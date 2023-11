Abenteuerliches Urlaubsende nach Geiselnahme am Flughafen

Tolle Tage bei Freunden in Hamburg sollten es für Andreas, Carina, Johanna und Alexander Mauser werden. „Die waren es dann auch. Bis auf den letzten Tag“, lässt Andreas Mauser im Gespräch mit der NÖN das abenteuerliche Urlaubsende Revue passieren. Denn eigentlich hätte die Familie bereits am Sonntag um 10 Uhr in Schwechat wieder landen sollen, doch ein Riesen-Polizeieinsatz mitsamt mehrstündiger Sperre des Hamburger Flughafens machte dem Plan einen Strich durch die Rechnung: Ein Mann war am Samstagabend mit einem Auto und seinem Kind an Bord auf das Gelände des Hamburger Flughafens gefahren – dann fielen Schüsse, sogar Brandsätze flogen. Am Sonntagnachmittag wurde die Geiselnahme, der ein Sorgerechtsstreit zugrunde liegen dürfte, dann unblutig beendet.

Doch da war die Familie Mauser bereits im Zug unterwegs. „Die Austrian Airlines haben uns schließlich nach vier Stunden Herumtelefonieren noch Tickets für einen Flug von Hannover nach Wien organisiert. Mit dem Zug ging es dann von Hamburg nach Hannover, dort machten wir am Bahnhof noch kurz Bekanntschaft mit randalierenden Braunschweiger Fußballfans. Kurz vor Mitternacht waren wir dann endlich zu Hause. Für die Kinder ein großes Abenteuer, für die Erwachsenen ein eher verzichtbares und etwas stressiges Erlebnis“, so Mauser.