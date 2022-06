Bezirk Neunkirchen: Öffi-Bilanz mit Licht und Schatten

Werbung

Der Busbahnhof der Bezirkshauptstadt machte an diesem regnerischen Vormittag einen ziemlich verlassenen Eindruck: Ein Bus stand während der Pause seines Lenkers abgesperrt am Rande und nur eine ältere Dame wartete aufs Einsteigen. Gegen Mittag wurde das Wetter besser und auch am Busbahnhof begann es ein bisschen geschäftiger zu werden: In kurzer Folge trafen Busse ein und verließen die Stadt in alle Himmelsrichtungen. Dazu waren auch mehr Fahrgäste an den Bussteigen zu beobachten und auch die Busse waren gut besetzt. Vor allem Schülerinnen und Schüler scheinen das Busangebot im großen Stil zu nutzen, andere Fahrgäste sind deutlich in der Minderheit.

Dieses Angebot ist so wie jenes an regionalen Zugverbindungen Bestandteil des Verkehrsverbunds Ost-Region (VOR). Der größte Busbetreiber im Bezirk ist die Firma Retter, die 22 Linien betreibt und im Jahr circa zwei Millionen Fahrplankilometer zurücklegt. Seit 2020 gelten in diesem Bereich ganz neue Standards, so sind alle Busse in einheitlichem Design gestaltet und mit Monitoren, Haltestellenansagen und sogar WLAN ausgestattet. Außerdem sind nur noch Niederflurbusse mit einem speziellen Standplatz für Rollstühle und Kinderwagen im Einsatz. Abgesehen von diesem Zuwachs an Komfort wurden auch die Fahrpläne verdichtet und optimiert.

Krisenmanagement der Bahn ausbaufähig

Dennoch führt der Autobus für viele Öffi-Nutzerinnen und -Nutzer eher ein Schattendasein. Gerade auf der Pendlerachse Richtung Wien ist der Zug für die Pendlerinnen und Pendler, die auf öffentliche Verkehrsmittel setzen, das Mittel der Wahl, so auch für den Juristen Christian Wetzelberger, der seit 15 Jahren von Neunkirchen nach Wien fährt. Er ist grundsätzlich mit dem Angebot zufrieden, Verbesserungspotenzial sieht er vor allem bei Ausnahmesituationen: „Das Krisenmanagement wirkt oftmals unkoordiniert und auch die Information der Fahrgäste ist dann suboptimal. Ich habe auch das Gefühl, dass es wenig Ausfallsreserven gibt.“

Die gegenwärtigen Probleme mit überfüllten Zügen sieht Wetzelberger eher pragmatisch: „Im Railjet ist das Sitzplatzangebot schlechter geworden, also vermeide ich es, in Wiener Neustadt umzusteigen und fahre eben eine Viertelstunde länger. Zum Glück geht sich das bei mir aus. Ich glaube nicht, dass das Klimaticket mehr Leute zum Zugfahren bringt, ich glaube aber, dass die, die immer schon gefahren sind, jetzt tendenziell öfter fahren.“ Dennoch sieht er dieses Ticket sehr positiv: „Vielleicht bringt es Menschen dazu, einfach einmal zu überlegen, ob ich da oder dort öffentlich hinfahren kann und es nicht von Haus aus für unmöglich zu halten.“

Ähnlich sieht Ilse Pilshofer den öffentlichen Verkehr, sie arbeitet in der Rettungsleitstelle Niederösterreich und pendelt seit zwölf Jahren von Neunkirchen nach Mödling: „Grundsätzlich bin ich sehr zufrieden, einzig, wenn ich um sechs Uhr Dienstbeginn habe, wird es manchmal knapp. Und wenn am Wochenende der Fahrplan dünner ist, muss ich gut planen.“ Das Krisenmanagement ist für sie ebenfalls teilweise verbesserungswürdig: „Baustellen werden zwar rechtzeitig angekündigt und man kann sich richten, aber bei kurzfristigen Störungen gibt es oft Probleme mit der Information der Fahrgäste.“ Aber Pilshofer ist auch abseits des Arbeitswegs eine begeisterte Bahnfahrerin, sie besitzt ein Klimaticket, mit dem sie auch oft Ausflüge mit ihrem Enkelsohn unternimmt, dabei sieht sie gerade die Flexibilität, jederzeit mit jedem Zug fahren zu können, als den größten Vorteil. „Falls allerdings die ÖBB-App mir eine Reservierung empfiehlt, reserviere ich meinen Sitzplatz über diese App, teilweise direkt am Bahnsteig“, fügt sie noch hinzu.

Ein wahrer Experte für öffentlichen Verkehr ist auch der Neunkirchner Martin Konlechner, er pendelt seit 1991 mit dem Zug nach Wien. „Für mich ist der Hauptgrund, dass es viel günstiger als mit dem Auto ist. Jetzt habe ich das Ticket für Wien, Niederösterreich und das Burgenland und spare noch einmal die Hälfte im Vergleich zu früher und mit einem Halbstundentakt bin ich auch flexibel genug“, erklärt Konlechner. Aber auch er sieht Luft nach oben: „Die Züge könnten teilweise moderner sein, auch wenn sich da eh viel tut. Gerade am Freitagnachmittag wären mehr Züge von Wien heraus sinnvoll, aber vielleicht ändert sich das ja mit dem Ausbau der Pottendorfer Linie, der gerade im Gange ist.“

