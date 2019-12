Die Überraschung war groß, als die Liste „Zöbern für alle“ von Martin Hlavka bei der Gemeinderatswahl 2015 auf Anhieb den Sprung ins Ortsparlament schaffte – und das mit gleich drei Mandaten! Entstanden war die Bewegung nach internen Differenzen innerhalb der Zöberner ÖVP.

Hlavka hatte der ÖVP vorgeworfen, die Reihungen von Wirtschafts- und Bauernbund innerhalb des Parteivorstandes ignoriert zu haben. Vorwürfe, die der damalige Bürgermeister Johann Nagl stets kategorisch zurückwies: Man habe sämtliche Regeln bei der Wahl eingehalten.

Nun ist klar: Die Liste wird am 26. Jänner erneut auf dem Stimmzettel stehen. Das gab Listengründer und geschäftsführender Gemeinderat Martin Hlavka der NÖN bekannt. Eine Fusion mit der Zöberner ÖVP kam nicht zustande: „Wir haben mit dem Bürgermeister eine gute Gesprächsbasis, aber weiterführende Schritte gab es nicht“, bemängelt Hlavka „zu wenig Dialogbereitschaft“.

Vor wenigen Tagen habe man ihn informiert, „dass sich der Vorstand mehrheitlich gegen ein gemeinsames Antreten ausgesprochen hat“, so Hlavka. Dass er aber eine erneute Kandidatur anstrebt, stand für ihn außer Frage: „Unsere Erfolge in den letzten Jahren haben gezeigt, dass man vieles bewegen kann.“ Als größtes Anliegen nennt er die wirtschaftliche Belebung des Ortes. „Abseits dessen setzen wir uns für eine verbesserte Schulausstattung und günstiges Wohnen ein“, meint er.

Seitens der Orts-ÖVP heißt es, dass eine gemeinsame Kandidatur an Problemen und Differenzen gescheitert sei, die überwiegend „an der Person Martin Hlavkas“ festzumachen seien. „Der Vorstand der Volkspartei Zöbern hat sich zuletzt gegen eine gemeinsame Kandidatur insbesondere mit Martin Hlavka ausgesprochen, da in der letzten Gemeinderatsperiode zahlreiche Vorgänge dokumentiert sind, welche als direkte Angriffe auf die Volkspartei zu werten sind und eine Zusammenarbeit mit Hlavka daher aktuell als nicht möglich erscheint“, heißt es in einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber der NÖN. Trotz alldem stehe man in Zukunft „jederzeit für weitere Gespräche bereit“, wie man betont.

Bezirksparteiobmann Hermann Hauer stärkt seiner Ortspartei den Rücken: „Der Vorstand hat sich aus verschiedenen Gründen gegen eine Fusion entschlossen – eine Entscheidung, die zu akzeptieren ist“, wie er meint. Für eine Einigung müssten sich beide Seiten bewegen, so Hauer: „Erzwingen kann man schließlich nichts.“ Er sehe seine Ortspartei jedenfalls gut aufgestellt: „Die Zöberner Freunde sind eine starke Truppe, ich bin sehr zuversichtlich!“

Aktuell hält die ÖVP 13 Mandate, die Liste drei, die SPÖ zwei und die FPÖ ein Mandat.