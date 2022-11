Landtagswahl: Hauer als Frontmann, Ungersböck dahinter

Die 15 Kandidatinnen und Kandidaten der Bezirks-ÖVP für die Landtagswahl waren schon im Sommer bekannt gegeben worden – seit dieser Woche ist auch die Reihung fix. Bei einem Bezirkswahlkonvent in Breitenau wurde diese festgelegt, die Überraschungen blieben dabei aus: Angeführt wird die Liste von Landtagsabgeordnetem Hermann Hauer, der erst im Vorjahr als Bezirksparteichef wiedergewählt worden war. Auf Platz zwei tritt die seit 2020 amtierende Landtagsabgeordnete Waltraud Ungersböck, auch Vizebürgermeisterin in Scheiblingkirchen-Thernberg an.

Dahinter folgen (alphabetisch gereiht) die 13 weiteren Kandidatinnen und Kandidaten, darunter etwa Grünbachs Gemeinderätin Susanne Demuth, Neo-Stadtrat Ferdinand Griessner aus Gloggnitz sowie der neue Payerbacher Vizebürgermeister Jochen Bous oder Seniorenbund-Chefin Christine Vorauer.

2022 „bleibt ein Arbeitsjahr“

Wer tatsächlich in den Landtag einzieht, entscheiden bei der ÖVP „einzig die Vorzugsstimmen“, wie Bezirksparteichef Hermann Hauer sagt. Aktuell besetzt er das (einzige) Direktmandat der ÖVP im Bezirk Neunkirchen, seine Kollegin Waltraud Ungersböck sitzt (als Nachrückerin für Verteidigungsministerin Klaudia Tanner) auf einem Landeslisten-Ticket.

Zwar betont die Partei dezidiert, dass sämtliche Personen auf der Bezirksliste dieselben Chancen hätten (es gibt keinen Bonus für Erstgereihte), doch gelten Hauer und Ungersböck naturgemäß als die aussichtsreichsten Kandidaten für das Direktmandat. Von einem Wahlkampf untereinander will man freilich nicht sprechen: Man trete als Team an, wird betont, „und durch das Vorzugsstimmenmodell ist der Wählerwille ganz klar und deutlich erkennbar“, sagt Hauer.

Der Wahlkampf soll laut ÖVP erst 2023 starten. „2022 bleibt ein Arbeitsjahr, für den Wahlkampf ist 2023 noch Zeit genug. Heuer wird es noch darum gehen, die Kandidatinnen und Kandidaten den Landsleuten im Bezirk Neunkirchen vorzustellen und weiter bekannt zu machen“, so der Bezirksparteichef.

Die Kandidatinnen und Kandidaten der ÖVP im Bezirk Neunkirchen:

Hermann Hauer, Puchberg am Schneeberg

Waltraud Ungersböck, Scheiblingkirchen-Thernberg

Günter Daxböck, Ternitz

Susanne Demuth, Grünbach am Schneeberg

Markus Gausterer, Grimmenstein

Heidemarie Hirner, Kirchberg am Wechsel

Ferdinand Griessner, Gloggnitz

Julia Past, Grafenbach-St. Valentin

Thomas Handler, Thomasberg

Andrea Schlögl, Breitenau

Joachim Köll, Payerbach

Christine Vorauer, Neunkirchen

Thomas Pichler, Mönichkirchen

Barbara Willesberger, Neunkirchen

Rudolf Zenz, Enzenreith

