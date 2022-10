36 Millionen für Kinderbetreuung im Bezirk Neunkirchen

Dichtes Programm für die Landeshauptfrau vorgestern, Montag: Im Zuge der alljährlichen „Regionswochen“ machte Johanna Mikl-Leitner im Bezirk Neunkirchen Halt. Ehe sie sich im Neunkirchner Café Allegro den Fragen der Medien stellte, stattete sie der feierlichen Eröffnung des Kindergartens in Pitten einen Besuch ab (siehe Bericht auf Seite 31).

Die Kinderbetreuung war auch eines der Kernthemen beim anschließenden Pressetermin. Mikl-Leitner bewarb die Kinderbetreuungsoffensive, die das Land erst vor wenigen Wochen bekannt gegeben hatte. Einige der Eckpunkte: Der Kindergarten wird für Kinder ab zwei Jahren geöffnet, das Nachmittagsbetreuungs-Angebot wird flächendeckend ausgebaut und es gibt weniger gesetzliche Schließtage. Alleine in den 44 Bezirksgemeinden werden dafür in den kommenden fünf Jahren zusätzlich 36 Millionen Euro investiert, rechnete Mikl-Leitner vor: „Damit erleichtern wir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf!“

Hilfsmaßnahmen sollen Teuerung abfedern

Dass die Menschen „gut durch die Krise kommen“ sei abseits dessen besonders wichtig, so die ÖVP NÖ-Landesparteichefin, die sich im kommenden Jahr ihrer zweiten Landtagswahl als Landeshauptfrau stellen wird. Über Parteigrenzen hinweg habe man sich auf Hilfsmaßnahmen geeinigt, damit „dort geholfen werden kann, wo die Belastung am größten ist“, so Mikl-Leitner – Beispiele dafür seien der blau-gelbe Strompreisrabatt oder das Schulstartgeld (siehe Box).

Die Regionswochen sind für die Landeshauptfrau „Tradition und Motivation“ zugleich und Möglichkeit, mit Bürgern ins Gespräch zu kommen. Da passt es auch dazu, dass nach dem Medientermin noch ein paar Selfies mit Kaffeehausgästen geschossen wurden...

