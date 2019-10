Vor fünf Jahren holte Horst Schröttner mit seiner Volkspartei wieder die Mehrheit bei den Gemeinderatswahlen am Semmering. Schon damals machte er allerdings klar, dass das seine letzte Wahl als Frontmann sein wird. Und so ist es nun auch: Ein Nachfolger für den bald 80-jährigen Schröttner, dem ältesten Bürgermeister des Bezirks, steht ziemlich sicher fest. Name wird allerdings noch keiner genannt.

Bereits bei der letzten Gemeinderatswahl 2015 hat Horst Schröttner bestätigt, dass das seine letzte Wahl war. „Ich kann noch nicht sagen, wie lange ich Bürgermeister bleibe. Aber wenn es jemand übernehmen möchte, dann stelle ich mich nicht in den Weg“, so der Ortschef nach den Wahlen 2015.

Knapp fünf Jahre später soll es nun ziemlich sicher einen Nachfolger geben. Wie Recherchen der NÖN zutage förderten, standen insgesamt drei Kandidaten in der engeren Auswahl. Zum einen Vizebürgermeister Kurt Payer, zum anderen die beiden Gemeinderäte Hermann Doppelreiter und Gottfried Gabauer. Offiziell bestätigen wollte der NÖN das allerdings keiner.

Einer ist aus dem Rennen allerdings schon ausgeschieden. „Ich werde nicht als Bürgermeister kandidieren, das kann ich bestätigen“, so der derzeitige Vizebürgermeister Kurt Payr zur NÖN. Die Partei wolle den möglichen Kandidaten oder die Kandidatin nicht unter Druck setzen. „Es muss noch alles im persönlichen Umfeld geklärt. Dann wird derjenige oder diejenige sicher an die Öffentlichkeit gehen. Es ist alles auf Schiene“, hält sich Payr noch bedeckt.