Das Programm des Wahlkampfauftaktes präsentiert sich am Freitagabend eigentlich recht klassisch – es werden Interviews mit Kandidaten, Unterstützern und Ehrengästen geführt, es gibt einen Überblick über programmatische Positionen und Ziele und die Landesparteiobfrau richtet sich via Videobotschaft an die anwesenden Unterstützer. Die Begleiterscheinungen allerdings sind – corona-bedingt – recht außergewöhnlich: Gleich beim Eingang wird von jedem Besucher die Temperatur gemessen, es gibt zahlreiche Möglichkeiten zum Desinfizieren der Hände und auch der Mund-Nasen-Schutz begleitet die Gäste bis zu ihrem Sitzplatz.

Videobotschaft von Mikl-Leitner

Der Euphorie der Unterstützer von Ortschefin Evelyn Artner tut dies aber keinen Abbruch: Vor allem im Rahmen ihrer Rede, aber auch davor, gibt es immer wieder lauten und langanhaltenden Applaus für die Bürgermeisterin, die im Februar völlig überraschend Günter Wolf beerbte, nachdem in der geheimen Wahl ein SPÖ-Mandatar die Kandidatin der Volkspartei unterstützte. Für Artner regnet es Lob an diesem Abend. „Sie weiß, was sie will – sie kann zuhören, sie ist die Richtige für Schwarzau“, meint etwa Nachbarbürgermeister Bernhard Karnthaler aus Lanzenkirchen. Auch die regionalen Abgeordneten finden nur wohlwollende Worte für die ÖVP-Spitzenkandidatin. Artner habe „das Herz am rechten Fleck“, zeige jedes Mal aufs Neue „eine unglaubliche Gabe, auf Menschen zuzugehen“ und führe jedes Gespräch „auf Augenhöhe“, zeigt sich etwa ÖVP-Bezirksparteichef Hermann Hauer überzeugt. Und Landeshauptfrau Mikl-Leitner erklärt in ihrer Videobotschaft, dass Artner gezeigt habe, „wie viel möglich ist, wenn man gemeinsam anpackt“.

Tanja Barta

Als Ehrengast vor Ort schwört schließlich Landtagspräsident Karl Wilfing auf den Wahlgang ein. Rein mathematisch sei ein Sieg bei dieser Wahl zwar schwierig, „aber diese Mannschaft wird es schaffen, dass der 27. September für euch ein Tag zum Feiern ist“, so Wilfing in seiner Rede. Und der Landtagspräsident und ehemalige Landesrat strapaziert eine oft gehörte Phrase in Wahlkämpfen: „Stimmung ist nicht gleich Stimmen!“ Jetzt gelte es, für die Kandidatin Werbung zu machen. Wilfing zeigt sich überzeugt: „Die Freude an der Arbeit zahlt sich aus!“

Kritik an Mitbewerbern bleibt aus

Die SPÖ – der Hauptgegner bei dieser Wahl – wird kaum erwähnt. Wilfing tut dies nur, indem er die Ergebnisse der letzten Urnengänge erwähnt, Artner, indem sie die Ereignisse vom Februar Revue passieren lässt und erklärt, man habe die Hand zur Zusammenarbeit ausgestreckt, die SPÖ sei aber trotzdem zurückgetreten und habe damit Neuwahlen notwendig gemacht. Angriffe oder Kritik an der SPÖ oder dem zweiten Konkurrenten, der FPÖ, bleiben aus – nur einmal meint Artner, ohne dabei aber Namen oder Parteien zu nennen: „Manchmal werden uns Steine in den Weg gelegt – größere oder kleinere Steine. Aber wir bauen einfach etwas Schönes daraus!“ Und sie nennt ihr Ziel: „Wir wollen weiter gemeinsam gestalten!“