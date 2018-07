Der geschäftsführende ÖVP-Gemeinderat Walter Mayer verzichtete nun auf sein Mandat als Geschäftsführender. Michaela Reiter wurde daraufhin einstimmig als Nachfolgerin in den Gemeindevorstand gewählt.

„Nach rund 18 Jahren als geschäftsführender Gemeinderat habe ich diese Funktion zurückgelegt“, so Walter Mayer.

"In Michaela Reiter sehe ich eine sehr kompetente, erfahrene und zielstrebige Nachfolgerin für diese Funktion und meine besten Wünsche begleiten sie“Walter Mayer

„Schweren Herzens habe ich diesen Schritt getan, da es mir nicht mehr möglich ist, diese Aufgabe so zu erfüllen, wie ich es mir vorstelle. Ich möchte mich noch bei meinen Gemeinderatskollegen und Bürgermeistern, den Bediensteten der Gemeinde, allen Entscheidungsträgern im öffentlichen Bereich und der Bevölkerung für die Zusammenarbeit bedanken. In Michaela Reiter sehe ich eine sehr kompetente, erfahrene und zielstrebige Nachfolgerin für diese Funktion und meine besten Wünsche begleiten sie“, so der scheidende Gemeindevorstand mit ein wenig Wehmut.

„Walter Mayer ist 1995 in den Gemeinderat gewählt worden und wird auch weiterhin als Gemeinderat für Würflach tätig sein. Diese Entscheidung ist zu respektieren, wenngleich es uns alle mit Wehmut erfüllt“, legt auch ÖVP-Bürgermeister Franz Woltron dar.

„Da Walter sein Amt als geschäftsführender Gemeinderat zurücklegte, folge ich ihm nach der Wahl gerne nach“, zeigt sich Michaela Reiter voll Begeisterung und Erwartung.

„Für das erwiesene Vertrauen möchte ich mich bedanken und unter Einbeziehung meiner vielseitigen Berufserfahrung, mit der Arbeit für unsere Gemeinde beginnen“, schließt sie.