Puchberger Kult-Wirt rüttelt mit emotionalem Krebsvideo wach

Denn seit 17. Mai weiß der Schmirl, dass er Lungenkrebs hat. Draufgekommen sind die Ärzte eher zufällig, im Rahmen von Routinekontrollen, denen sich er sich unterzogen hatte. Dabei stand auch ein Besuch beim Lungenfacharzt („Ich hatte im Vorfeld keine diesbezüglichen Beschwerden“) auf dem Programm – Schmirl hatte vor rund eineinhalb mit dem Rauchen aufgehört.

„Tief in Ihnen steckt ein ganz großer Humor“, habe vermeintlich der Arzt zu ihm gesagt und sich als Fan seiner Videos zu erkennen gegeben", berichtet Schmirl nun in seinem aktuellsten Video-Beitrag. „Nein, ich hätte sollen meinen Hörapparat mitnehmen, denn er hat gesagt, dass tief in mir drinnen ein großer Tumor steckt“, so der zweifache Familienvater in seiner typischer Art. Die – der schwarze Humor - habe ihm, nachdem es ihm zuerst den Boden unter den Füßen weggezogen habe, letztlich auch geholfen, die Krankheit anzunehmen und ihr den Kampf anzusagen.

„Lasst die Finger von den Zigaretten!“

Um etwaigen Gerüchten vorzubeugen und ehrlich damit umzugehen, habe er sich nach langem Ringen entschlossen, das aktuelle Video zu machen: „Zum einen musst Du ja als Wirt immer gut drauf sein, was mir natürlich aufgrund meines aktuellen Zustands nicht immer gelingt. Daher sollen die Leute auch wissen, warum das so ist. Ich will auch kein Mitleid, aber Zuspruch freut mich und gibt mir Kraft“, erzählt der 50-Jährige im Gespräch mit der NÖN. Und berichtet von berührenden Szenen: Etwa jener von Stammgästen, die seit Jahren bei ihm in der Pension wohnen und beim letzten dreiwöchigen Urlaub im Sommer jeden Tag für ihn eine Kerze in der Kirche entzündeten. Oder wie er seinen Stammgästen bei einem Festmahl reinen Wein einschenkte: „Die dachten, ich werde Großvater und dann habe ich ihnen sagen müssen, dass ich Krebs habe.“ Und noch eines ist dem Puchberger mit seinem Video wichtig: „Ich war 30 Jahre lang ein starker Raucher, habe eineinhalb Jahre vor der Diagnose damit aufgehört. Lasst die Finger von den Zigaretten! Wenn ich auch nur einen Raucher davon überzeugen kann, dann hat das Video schon Sinn gemacht.“

Mittlerweile ist Bernhard Schmirl therapeutisch auf einem guten Weg, der Tumor wurde entfernt, jetzt steht ihm noch eine Chemotherapie bevor. Das ist auch der Grund, warum der traditionelle Betriebsurlaub heuer vorverlegt wird: „Bis 18. September haben wir jetzt noch geöffnet. Dann schließen wir Gasthaus und Pension bis Ende November“, erklärt der „Museumswirt“ mit einem klaren Ziel: Wieder gesund und ganz der Alte zu werden – und wieder mit lustigen Videos, für die er so bekannt ist, für Unterhaltung zu sorgen.