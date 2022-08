Schrattenbachs Ortschef bei „Ennstal Classic“ am Start

Werbung

Dass Schrattenbachs Bürgermeister Franz Pölzelbauer ein großer Oldtimer-Fan ist, ist bekannt – nun hat es der ÖVP-Ortschef, trotz langer Warteliste, zur legendären „Ennstal Classic“ geschafft. Die Oldtimer-Rallye mit Zentrum in Gröbming in der Steiermark gilt als eine der bekanntesten in Österreich und Europa. Heuer fand die 30-jährige Jubiläumsveranstaltung statt.

Pölzelbauer ging gemeinsam mit seiner Frau Helga als Co-Pilotin an den Start und zieht eine gute Bilanz: „Es war eine ganz besondere Veranstaltung, da sehr viele Teilnehmer und auch Besucher aus Politik, Wirtschaft und Kultur dabei sind. Es waren etliche berühmte Ex-Rennfahrer und Fernsehstars anwesend“, verrät er.

Das Schrattenbacher Ehepaar ging mit einem Mercedes Benz 190SL an den Start. „Wir haben trotz technischer Probleme alle Prüfungen absolviert und in der Gesamtwertung Platz 168 von 235 Startern erreicht. In unserer Epoche war das der 55. Platz“, so Pölzelbauer, der sich aufgrund des ersten Antretens damit „sehr zufrieden“ zeigt.

Die „Ennstal Classic“ sei jedenfalls „keine Kaffeefahrt“, sagt er: „Nicht die Sonderprüfungen, sondern die Route über die vielen Pässe und die knapp 1.000 Kilometer fordern die Oldis schon sehr“, so Pölzelbauer, der hofft, nächstes Jahr wieder dabei sein zu können.

