Polleres holt in Klasse bis 70 kg Judo-Silber .

Michaela Polleres hat am Mittwoch Österreichs zweite Judo-Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio gewonnen. Die Kämpferin aus Wimpassing (Bezirk Neunkirchen) holte in der Klasse bis 70 kg Silber.