Etwas Abwechslung mitten in der Pandemie bot die Raiffeisenbank Schneebergland ihren jüngsten Kunden am Ostermontag. Bei der Planung des virtuellen Kindernachmittags holte Raika-Marketingchef Harald Gruber das Team von "kulturreif" mit ins Boot.

Und das ließ seiner Kreativität freien Lauf. So suchten Birgit und Roland Scheibenreif Ostereier, sangen, tanzten - und all das virtuell. Ein Quiz rund um die Raiffeisenbank sowie ein Blick hinter die Kulissen und ein eigener Sumsi-Song durften ebenfalls nicht fehlen: "Wir hatten die Idee einen Song speziell für Sumsi zu schreiben und auch die Raiffeisenbank Neunkirchen in Form eines virtuellen Rundgangs vorzustellen", so Birgit und Roland Scheibenreif über das Fest, das sehr gut angenommen wurde.