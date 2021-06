Mit lautem Gebell reagierten viele auf die vorwöchige Ankündigung von ÖVP-Stadtchef Herbert Osterbauer in der NÖN Neunkirchen, die Grundsatzfrage stellen zu wollen, ob die Bezirkshauptstadt überhaupt so etwas wie eine Hundefreilaufzone brauche.

Für die FPÖ ist die Frage schon längst beantwortet: „Wir Freiheitliche machen seit geraumer Zeit darauf aufmerksam, dass in einer Bezirkshauptstadt wie Neunkirchen eine solche Hundezone längst überfällig ist“, so Stadtparteiobfrau Regina Danov.

Gleichzeitig erinnert die Gemeinderätin an die vielen Gespräche, aber auch Versprechen, die es bereits gegeben habe, einen solchen Platz zu finden. „Das waren also rein medienwirksame Ankündigungen. Die Taten fehlten sowieso. Der Glaube an eine Umsetzung in der Zukunft fehlt nun auch“, so Danov, die betont, dass man die vielen Hundebesitzer in der Stadt nicht negieren könne.

Ähnlich sieht das die SPÖ: „Wir sind nicht gegen eine solche Zone, nur muss es eine vernünftige Lösung geben“, ergänzt SPÖ-Stadtrat Günther Kautz. Auch in der NÖN-Online-Umfrage sprach sich mehr als die Hälfte für eine solche Freilaufzone aus.

Bürgermeister Osterbauer will nun noch einmal einen letzten Anlauf wagen: „Ich glaube aber grundsätzlich, dass es genug Möglichkeiten in Neunkirchen gibt, seinen Hund auszuführen. Auch ist nicht sicher, ob dann dort in so einer Hundefreilaufzone alles nach Plan funktioniert“, gibt er zu bedenken. Und in Richtung FPÖ: „Ich habe von ihnen noch nie einen Vorschlag außer den Stadtpark, gehört.“ Jedenfalls möchte der Stadtchef die Klubobleutebesprechung in dieser Woche noch einmal nutzen, um die Stimmung auszuloten und eine Entscheidung zu treffen.