„Friendship-Ticket“: Payerbacher bei „Starmania“ weiter

Sebastian Holzer kam am Freitagabend eine besondere Rolle zu: Der Payerbacher durfte die fünfte „Starmania“-Liveshow eröffnen und den Song „Zieh die Schuh aus“ performen. Und das mit großem Erfolg: Nicht nur das Publikum applaudierte lautstark, auch die Jury lobte den Auftritt des 21-Jährigen. „Ich würd‘ für Dich die Schuhe ausziehen“, nahm Schlagersängerin Melissa Naschenweng Bezug auf den Titel des Songs. „Da stimmt alles zusammen“, so die Gastjurorin, die vor allem Holzers Sicht auf gewisse Dinge gefiel. In einem kurzen Einspieler vor dem Song hatte er nämlich erklärt, nicht seine Seele verkaufen zu wollen, also sich selbst treu zu bleiben. „Für den Satz feier‘ ich Dich“, so Naschweng.

Bernhard Speer sah „pipifeinen Auftritt“

Lob durfte sich der Payerbacher auch von Bernhard Speer (Seiler und Speer) abholen, der den erkrankten Josh als Juror vertrat. Er bezeichnete den Auftritt als „Patzen-Intro“ und „für einen Opener pipifein“. Einzig Lili Paul-Roncalli ortete noch ein wenig Verbesserungsbedarf: „Du bist noch ein bisschen zurückhaltend“, meinte sie.

Kandidaten wählten Payerbacher in nächste Show

Für ein Star-Ticket der Jury (das automatisch ein Weiterkommen bedeutet hätte) reichte es für Sebastian Holzer schließlich nicht, auch das Publikum stimmte zu wenig für den Payerbacher ab. Erstmals in der Staffel wurde aber das sogenannte „Friendship-Ticket“ der Staffel verliehen: Die bereits gewählten Kandidaten stimmten nach einem Entscheidungsprozess dafür ab, Holzer mit in die nächste Runde zu nehmen.

Daher ist er auch am kommenden Freitag um 20.15 Uhr in ORF zu sehen.

