Schock und Trauer in Höflein an der Hohen Wand! Wie die NÖN Neunkirchen am Montagabend in Erfahrung bringen konnte, ist der langjährige Bürgermeister der Gemeinde, Günther Stickler (SPÖ), verstorben.

Langzeitortschef Stickler mit Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). | NÖN.at, NÖN-Archiv

Stickler, geboren 1946, war jahrelang als Lehrer tätig, bekleidete anschließend den DIrektorenposten in Höflein, ehe er Direktor der Hauptschule Neunkirchen wurde. 1982 holte ihn Grünbachs damaliger Bürgermeister Rudi Hasun in den Gemeinderat. Ab 1991, als Höflein wieder eine selbstständige Gemeinde wurde, bekleidete Stickler dort das Bürgermeisteramt. 2016 gab der damals 70-Jährige seinen Rücktritt bekannt. Harald Ponweiser folgte ihm damals nach.

"Für Höflein eine wahre Institution!"

Bei der Verleihung der Ehrenbürgerschaft: Stickler mit Vizebürgermeister Niki Csenar und Bürgermeister Harald Ponweiser. | NÖN.at, NÖN-Archiv

Tief erschüttert vom Ableben des Ortspolitikers zeigt sich SPÖ-Landtagsabgeordneter Christian Samwald in einer ersten Reaktion gegenüber der NÖN. "Ich habe Günther Stickler sehr geschätzt. Er war ein sehr intelligenter, ruhiger, ausgleichender Mensch, der auch über Parteigrenzen hinweg sehr geachtet wurde. Für Höflein war er eine wahre Institution. Die Nachricht seines Ablebens trifft mich hart."

Sobald ein Begräbnistermin bekannt ist, wird er an dieser Stelle nachgereicht.