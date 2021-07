Geschäftsführend war er bereits im Amt, am Freitagabend wurde Johannes „Ax“ Jägersberger nun aber auch offiziell bestellt: Mit 29 von 29 möglichen Stimmen wurde der ÖVP-Mandatar zum neuen Ortsparteiobmann gewählt – er folgt damit auf Martin Hausmann, der das Amt elf Jahre lang inne hatte. Zu Jägersbergers Stellvertreter wurden Reinhard Rattner, Johann Jahrl und Manfred Schmid – allesamt einstimmig – bestellt. Jägersberger bezeichnete das Votum als Vertrauensvorschuss – vor der Gemeinderatswahl 2025, bei der Jägersberger einmal mehr als Frontmann ins Rennen gehen dürfte, fürchte er sich „angesichts dieses starken Teams“ nicht, stellte er beim Parteitag im Gasthaus Hausmann klar.

Vorgänger Martin Hausmann ging im Vorfeld noch auf die Gemeinderatswahl 2020 ein, bei der das große Ziel der ÖVP – Erster zu werden und damit nach Jahrzehnten die regierenden Sozialdemokraten an der Spitze abzulösen – verfehlt worden war: „Wir waren immer schon bürgermeisterreif mit unserem Personal – und die paar Stimmen werden wir das nächste Mal auch noch schaffen!“ Kämpferisch gab sich auch Jägersberger – betonte zugleich aber auch, dass er „Oppositionspolitik im negativen Sinne“ ablehne: „Das bringt die Gemeinde nicht weiter“, so Jägersberger, der wie Hausmann die an sich gute Zusammenarbeit mit der Bürgermeisterpartei hervorstrich.

Ehrungen gab es im Rahmen des Parteitages für Ingrid Rattner (Gemeinderätin zwischen 1996 und 2020) sowie Traude Michäler (Gemeinderätin von 2001 bis 2020).

Der neue Vorstand:

Gemeindeparteiobmann: Johannes Jägersberger

Johannes Jägersberger Obmann-Stellvertreter: Reinhard Rattner, Johann Jahrl, Manfred Schmid

Reinhard Rattner, Johann Jahrl, Manfred Schmid Finanzreferent: Johann Krumböck

Johann Krumböck Finanzprüfer: Franz Panzenböck, Florian Wurzinger

Franz Panzenböck, Florian Wurzinger Weitere Vorstandsmitglieder: Andrea Fischer, Christoph Jägersberger, Manuel Weninger, Clemens Hausmann, Manuel Scheibenreif, Bettina Mikas, Susanne Panzenböck, Claudia Tisch und Janine Tisch.

