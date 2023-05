Payerbach: Offenes Ohr für Bevölkerung

Die traditionellen Ortsgespräche gingen heuer zum ersten Mal mit ProPayerbach-Bürgermeister Jochen Bous über die Bühne. Eingeladen wurde zu vier Bürgertreffen, um über aktuelle Themen und Vorhaben zu informieren und zu hören, „wo der Schuh in der Bevölkerung gerade drückt“, so der Bürgermeister.

Jochen Bous informierte über geplante Wohnraumprojekte mit dutzenden Wohneinheiten, die Herausforderungen bei der Suche nach einem neuen Zahnarzt sowie über den Ausbau des Breitbandnetzes. Thema war auch der geplante Neubau eines zumindest viergruppigen Kindergartens, samt Krippe, sowie Probleme bei der Wasserver-und Müllentsorgung.

So appellierte der Ortschef an alle Anwesenden – insbesondere die Poolbesitzer – ihren Wasserverbrauch aufgrund des trockenen Winters niedrig zu halten bzw. anzumelden. Auch erinnerte er daran, dass keine Fremdkörper wie Küchenrolle oder Asche in die Biotonne geworfen werden dürfen, da der Gemeinde sonst „Strafzahlungen“ drohen.

Neben Bous waren auch Amtsleiter Jürgen Sauer, Bauhofchef Andreas Heinfellner und Vizebürgermeister Joachim Köll bei den Ortsgesprächen anwesend. Köll informierte unter anderem über ein neues Anruftaxi, das ab Pfingsten von der Tourismusregion im Weltkulturerbe eingerichtet wird.

