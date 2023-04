Puchberg: Christian Dungl zum neuen SPÖ-Chef gewählt

Christian Dungl ist – politisch gesehen – schon ein alter Hase. Nun ist Puchbergs Vizebürgermeister auch Vorsitzender der SPÖ seiner Heimatgemeinde. Im Rahmen einer Jahreshauptversammlung am Freitag tauschte er mit Ortschef Florian Diertl, der (mit Unterbrechung) rund 20 Jahre als Vorsitzender fungierte, die Rollen: Diertl ist künftig nur mehr Stellvertreter, Dungl neuer SPÖ-Ortsparteichef. Alle Wahlen erfolgten einstimmig.

Der neue Obmann, seit Jahrzehnten in der Gemeindepolitik aktiv, freut sich auf die neue Aufgabe und will vor allem „auf ein offenes Ohr für alle Anliegen und Probleme“ setzen, sagt er zur NÖN: „Ich habe großes Vertrauen in meine Mannschaft und möchte daher auch, dass jeder seinen Themenbereich weiterführt.“

Florian Diertl und Christian Dungl. Foto: SPÖ Puchberg am Schneeberg

Die Debatten an der SPÖ-Bundesspitze will Diertl so gut als möglich aus der Ortspolitik heraushalten: „Bei uns geht es in erster Linie nicht darum, wer in Wien Vorsitzender wird, sondern dass wir in Puchberg weiter gute Arbeit machen.“

Für Florian Diertl, der dem Vorstand weiterhin als Stellvertreter erhalten bleibt, sind nach 20 Jahren als Parteivorsitzendem „neue Ideen gefragt“: Mit Dungl sei die Übergabe schon länger vereinbart worden. Mit der nahenden Gemeinderatswahl habe das aber „nichts zu tun“, sagt Diertl – was auch Dungl bestätigt: „Das ist derzeit überhaupt noch kein Thema.“ Diertl fungierte zwischen 1997 und 2011 sowie zwischen 2017 und 2023 als Obmann – begonnen hatte er 1985 als Kassier.

Florian Diertl ist seit 1990 Teil des Puchberger Gemeinderates, 2004 wurde er Vizebürgermeister, 2017 Nachfolger von Langzeit-Bürgermeister Michael Knabl. SPÖ-Parteivorsitzender war er zwischen 1997 und 2011 sowie von 2017 bis zuletzt.

Als erste Gratulanten an den neuen Vorstand stellten sich Nationalratswahl-Spitzenkandidatin Madhavi Hussajenoff sowie SPÖ-Bezirksparteivorsitzender, Landtagsabgeordneter Christian Samwald ein.

