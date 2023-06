Zu wenig Wasser: Gloggnitz beliefert Prigglitz

Nach wie vor in einer prekären Situation bezüglich der Wasserversorgung befindet sich die Gemeinde Prigglitz. Wie die NÖN Neunkirchen bereits berichtete, liefern die gemeindeeigenen Quellen nicht ausreichend Wasser für die Versorgung der Bevölkerung.

Im Rahmen der Sitzung des Gloggnitzer Gemeinderates wurde jetzt eine Wasserbezugsvereinbarung mit Prigglitz beschlossen. „Solange wir selbst genug Wasser haben, werden wir die Gemeinde Prigglitz beliefern“, erklärt dazu SPÖ-Vizebürgermeister Erich Santner. In der Vergangenheit erfolgte die Belieferung mit Tankwägen. Jetzt wird eine Leitung errichtet. „Vom Hochbehälter auf der Heinrichshöhe weg“, weiß Santner, „der Gemeinde entstehen keine Kosten“.

Bürgermeister Franz Teix (ÖVP). Foto: Philipp Grabner

Anders ist die Situation naturgemäß in Prigglitz. „Wir schätzen die Kosten zwischen 300.000 und 500.000 Euro“, so ÖVP-Bürgermeister Franz Teix, „das wird natürlich auch eine Anpassung im Gebührenhaushalt nach sich ziehen“. Die Gemeinde wird das Bauvorhaben ausschreiben und man hofft, nach dem Vorliegen aller Bewilligungen noch im August mit den Bauarbeiten beginnen zu können. Bis dahin wird das Nass mit einem mittlerweile selbst angeschafften Feuerwehrfahrzeug mit einem Fassungsvermögen von 15.000 Litern in das Prigglitzer Leitungsnetz eingespeist. Die Bohrungen selbst sind aktuell auf Eis gelegt. „Aktuell ist zu viel Wasser“, erklärt Bürgermeister Teix, „die Bohrungen würden kein klares Bild ergeben“. Vom Tisch ist die Option aber nicht. Teix: „Jetzt wird zuerst die Leitung errichtet, dann sehen wir weiter. Wir haben Bohrpunkte definiert.“

Gloggnitz selbst wird übrigens von der „Palka-Quelle“ gespeist. SPÖ-Vizebürgermeister Erich Santner beruhigt gegenüber der Neunkirchner NÖN: „Wir haben vertraglich fixiert, dass wir, wenn es gebraucht wird, die Entnahme-Mengen auch erhöhen können.“ Und wenn alle Stricke reißen, hat die Stadt auch ein Zugriffsrecht auf die Hochquellenwasserleitung.