2.300 Stiefmütterchen für Aspangs Hauptplatz

Wer derzeit durch den Ort spaziert oder fährt, dem werden sie wohl kaum entgangen sein: die vielen bunten Blumen, die zentrale Stellen der Marktgemeinde – etwa den Hauptplatz, den Marienplatz oder den Unteraspanger Pfarrplatz – schmücken. Der Mann hinter dem farbenprächtigen Werk ist Peter Seehofer, der – gemeinsam mit seiner Frau Rosi – die gleichnamige Gärtnerei in der Kirchengasse führt. Seit er den elterlichen Betrieb 1987 übernommen hat, packt er Aspang im Auftrag der Gemeinde Jahr fürs Jahr ins Blumenkleid. Eine Tätigkeit, die einst übrigens schon sein Vater über hatte: Paul Seehofer gründete den Betrieb 1956, Sohn Peter trat nach der Lehrzeit in seine Fußstapfen.

Zwei Mal im Jahr bepflanzt Seehofer die Beete der Gemeinde. Alleine für den Hauptplatz benötigt der 56-Jährige jeweils rund eine Woche Zeit. Aktuell erblühen in der Ortsmitte 2.300 im Betrieb herangezogene Stiefmütterchen. „Die sind frosttolerant und halten auch fünf oder sechs Minusgrade locker aus“, verrät der Gärtner. Im Sommer pflanzt Seehofer schließlich Begonien, Canna oder Myrte – „die halten dann wieder bis zum ersten Frost“, sagt Seehofer.

Dass die Arbeit durchaus anstrengend sein kann, stellt er gar nicht in Abrede – aber sie mache viel Freude, beteuert Seehofer: „Für mich ist das ein Beitrag für ein schöneres Aspang.“ Über Lob, sei es von der Gemeindeführung („Die lässt mir da komplett freie Hand“) oder von Spaziergängern, freut sich Seehofer naturgemäß. Daher stelle er auch nur die Materialkosten in Rechnung, nicht aber die Arbeitszeit.

Einen fertigen Plan für die Anordnung der Blumen hat Seehofer vor dem Beginn übrigens nicht. „Jegliche Bepflanzung entsteht während der Arbeit. Da kommt die Kreativität einfach so“, muss er schmunzeln. Ob er sich Inspiration an anderen Orten hole? „Natürlich schaue ich mir die Bepflanzung in anderen Gemeinden an – sogar im Urlaub tu‘ ich das, etwa im Europapark oder dem Disneyland“, so Seehofer. Um hinzuzufügen: „Aber kopieren tue ich nichts!“

