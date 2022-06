Duell um Sekunden: Bezirks-FF-Bewerbe in Otterthal

Werbung

Für die Trattenbacher Wettkampfgruppe war es der letzte große Probenlauf vor den Internationalen Feuerwehrbewerben in Slowenien. Einmal mehr konnte die Truppe, die Mitte Juli an der „Feuerwehr-WM“ teilnehmen wird, bei den Bezirksfeuerwehr-Leistungsbewerben punkten und den Sieg in der Kategorie „Bronze ohne Alterspunkte“ holen. Erster bei „Bronze mit Alterspunkte“ wurde Grimmenstein-Kirchau 2, während Grimmenstein-Kirchau 1 im Bewerb „Silber ohne Alterspunkte“ die Nase vorn hatte. Die Gastgeber – Otterthal 1 – siegten in der Kategorie „Silber mit Alterspunkte“.

Sichtlich große Freude über die Leistungen hatte Bezirksfeuerwehrchef Sepp Huber – auch darüber, dass die Bewerbe generell wieder durchgeführt werden konnten: „Das ist eine große Freude nach so langer Zeit“, meinte er mit Blick auf die Pandemie-bedingte Zwangspause. Lobende Worte gab es nicht nur für alle teilnehmenden Mannschaften, sondern vor allem auch für die FF Otterthal, bei der der Bewerb gastiert hatte. Und für Luis Weinzettl, viele Jahre lang Bewerbsleiter, der sich in den „Ruhestand“ verabschiedete.

Zur Siegerverkündung gekommen waren neben Felicitias Auer (Bezirkshauptmannschaft Neunkirchen) auch die Landtagsabgeordneten Hermann Hauer (ÖVP), Christian Samwald (SPÖ) und Jürgen Handler (FPÖ), die Bürgermeister Karl Mayerhofer (Otterthal) und Johannes Hennerfeind (Trattenbach), die Vizebürgermeister Wolfgang Schabauer (Otterthal) und Hubert Haselbacher (Kirchberg am Wechsel, alle ÖVP), sowie Bezirksfeuerwehrkommandant-Stellvertreter Josef Neidhart. Für die musikalische Umrahmung sorgte die Musikkapelle Trattenbach.

Die Ergebnisse:

Bronze ohne Alterspunkte/Eigene: 1. Trattenbach, 2. Grimmenstein-Kirchau 1, 3. Otterthal 2, 4. Königsberg, 5. Kienegg, 6. St. Peter am Wechsel, 7. Breitenau, 8. Schlag, 9. Kirchberg, 10. Aspang, 11. Wiesfleck, 12. Thernberg, 13. Mariensee, 14. Zöbern, 15. Otterthal 3, 16. St. Corona, 17. Payerbach, 18. Edlitz, 19. Raach.

Bronze mit Alterspunkte/Eigene: 1. Grimmenstein-Kirchau 2, 2. Otterthal 1, 3. Ternitz.Döppling.

Silber ohne Alterspunkte/Eigene: 1. Grimmenstein-Kirchau 1, 2. Trattenbach, 3. Breitenau, 4. Mariensee, 5. Otterthal 3, 6. Kienegg, 7. Wiesfleck, 8. Zöbern, 9. Königsberg, 10. Schlag, 11. St. Peter, 12. Edlitz, 13. Thernberg, 14. Raach.

Silber mit Alterspunkte/Eigene: Otterthal 1, Grimmenstein-Kirchau 2.

Bronze ohne Alterspunkte/verschiedene Feuerwehren: 1. Grimmenstein-Kirchau-Scheiblingkirchen-Warth.

Bronze ohne Alterspunkte/Gäste: 1. Ungerbach, 2. Gleichenbach 1, 3. Weißes Kreuz, 4. Schlag, 5. Frohsdorf, 6. Aigen 1, 7. Maltern 1, 8. Hollenthon, 9. Walpersbach.

Silber ohne Alterspunkte/Gäste: 1. Aigen 1, 2. Ungerbach, 3. Frohsdorf, 4. Schlag, 5. Gleichenbach 1, 6. Weißes Kreuz, 7. Maltern 1.

