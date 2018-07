Die kleine Feistritztalgemeinde war von den schweren Unwettern besonders betroffen. Ein Video, welches zeigt, wie 600 Kilo schwere Siloballen quasi wie Ping Pong-Bälle durch die Wassermassen hin- und hergetrieben werden und in Otterthal aufgenommen wurde, ging durch ganz Österreich.

Auch Andreas Höfer erlebte die Katastrophe mit. Nicht nur, weil sein Baustudio in Otterthal beheimatet ist, auch, weil er im Bundesfeuerwehrverband tätig ist und als einer der ersten Florianis vor Ort war. „In meiner Funktion bin ich des Öfteren mit Schäden an der Infrastruktur durch Katastrophenereignisse konfrontiert. Aber wenn das in der unmittelbaren Heimat passiert, ist man doch sehr betroffen“, meint Höfer im persönlichen NÖN-Gespräch.

Er selbst hatte Glück und wurde von den Unwettern verschont. Deshalb sei es ihm ein „großes Anliegen, hier vor Ort in meiner unmittelbaren Heimat einen namhaften Betrag für die geschädigten Hochwasseropfer zu spenden“, so Hofer, der stellvertretend an Bürgermeister Karl Mayerhofer (ÖVP) einen Spendenscheck von 5.000 Euro übergab. „Ich hoffe, dass ich hiermit den Betroffenen – abgesehen vom seelischen Leid – eine gewisse materielle Unterstützung bieten kann“, so Höfer.

120 Feuerwehrleute in Otterthal im Einsatz

In ganz Otterthal waren 18 Haushalte von dem Unwetter betroffen, die meisten Aufräumarbeiten wurden erledigt, so Bürgermeister Mayerhofer. Insgesamt standen 120 Feuerwehrleute im Einsatz.