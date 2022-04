Neunkirchen will nächste Trendsportart holen

Werbung

Padel-Tennis ist eine Trendsportart, die weltweit die schnellsten Wachstumsraten bei Sportarten aufweist. „Es ist eine Mischform aus Tennis und Squash“, erklärt ÖVP-Stadtrat Peter Teix, an den wegen der Errichtung eines Platzes vier Personen und eine Investorengruppe herangetreten sind.

Im Gemeinderat wurde mit einem Grundsatzbeschluss signalisiert, das Projekt in der Stadt etablieren zu wollen. Derzeit ist allerdings noch nicht geklärt, wo das genau sein soll. Als mögliche Standorte wurden die Minigolfanlage und eine Wiese beim SC-Sportplatz ins Auge gefasst. Wobei sich die SPÖ gegen die Minigolfanlage als Standort ausspricht: „Dort müssten auch viele Bäume gefällt werden“, gibt Stadtrat Günther Kautz zu bedenken. „Die Anlage wird kaum genutzt, die Bäume werden nachgepflanzt“, entgegnet Teix. Kautz würde eine solche Anlage aber grundsätzlich befürworten.

„Die Plätze müssen vor allem eine hohe Frequenz aufweisen und für mögliche Spaziergänger oder Autofahrer gut einsehbar sein. Parkplätze müssen vorhanden sein und es sollten keine Anrainer in unmittelbarer Nähe wohnen, da die Bälle auch an eine Glaswand fliegen und es somit zu einer Lärmbelästigung kommen kann“, so Teix über die Voraussetzungen. Die Kosten von rund 60.000 Euro würde zum Großteil der Investor tragen.

Scheitern wäre schade

