Große Träume im fernen Osten für Delegation aus Gloggnitz

Die Uhr tickt – denn auch bis zu den Paralympics in Peking dauert es nicht mehr lange. Der Bezirk Neunkirchen schickt aus Gloggnitz eine starke und prominente Delegation. Mit der Aigner-Familie halten Athleten aus der Region die rot-weiß-rote Fahne hoch. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren, bevor es in den fernen Osten geht, steht im Februar noch ein einwöchiges Trainingslager vom ÖSV in Saalbach am Programm.

Zum perfekten Zeitpunkt vor den Paralympics feierten die Aigners in der Vorwoche Top-Erfolge. Denn bei der WM in Lillehammer krönte sich sowohl Barbara Aigner mit Guide Klara Sykora sowie Johannes Aigner mit Guide Matteo Fleischmann zum Weltmeister bzw. Doppelweltmeister.

Veronika und Elisabeth Aigner. Foto: Foto Team Aigner

Barbara Aigner meint in Hinblick auf Peking: „Vielleicht geht sich bei den Paralympics wieder eine Medaille aus. Das ist mein großer Wunsch. Der Motivationsschub ist auf jeden Fall größer, weil ich jetzt weiß, wo ich stehe.“ Aigner bleibt trotz wachsender Erwartungshaltung cool. „Druck mache ich mir dennoch keinen. Immerhin habe ich noch ein Monat Vorbereitungszeit. Ich werde mein Bestes geben und einfach versuchen, die gleiche Performance wie bei der WM abzurufen. Damit ich das erreichen kann, muss ich in der Lage sein, selbst in stressigen Situationen Ruhe zu bewahren!“, so die 16-Jährige.

„Ich will zeigen, dass es sich lohnt, weiterzukämpfen.“ veronika aigner Ski-Rennläuferin

Ähnlich sieht es Johannes Aigner nach den jüngsten Erfolgen: „Grundsätzlich haben Matteo und ich uns als Ziel vorgenommen, zumindest eine Medaille zu machen. Wie es weitergeht, werden wir dann sehen. Das Dabeisein an sich ist für uns schon sehr schön.“

Aus Lillehammer nimmt Johannes Aigner wichtige Lehren mit: „In Norwegen habe ich gesehen, dass es auf diesem Niveau mit Medaillen klappen kann, wenn ich sauber Ski fahre und die Feinheiten passen. Deshalb bin ich guter Dinge für die Paralympics.“ Auch für ihn gilt – cool bleiben! „Druck machen wir uns keinen, weil Skifahren sehr viel Kopfsache ist. Wenn man sich zu viel Druck macht, funktioniert es meistens nicht. Ganz im Gegenteil: Ich und Matteo gehen das Ganze sehr locker an. Ich kann es kaum erwarten, Slalom mit paralympischer Atmosphäre zu fahren!“, so Aigner.

Besonders mit Neugier verfolgt wird der Auftritt von Veronika und Elisabeth Aigner. Nachdem für Veronika Aigner 2021 nichts nach Plan lief – zuerst die schwere Knieverletzung, dann ein Autounfall – soll es 2022 wieder bergauf gehen. „Mein Wunsch wäre es, in Peking unter die Top-Fünf zu kommen. Natürlich hoffe ich auch, eventuell eine Medaille zu gewinnen, aber vorerst setzen Lisi und ich die Messlatte niedrig an“, meint Veronika Aigner. Ihr Kampfgeist ist auch nach den jüngsten Rückschlägen ungebrochen: „Meine Motivation ist größer denn je, weil ich nach meiner schweren Verletzung zeigen möchte, dass es sich lohnt, weiterzukämpfen. Ich bin davon überzeugt, dass ich aus dieser langwierigen Phase stärker zurückkommen werde.“

Für Veronika Aigner, die für ihre Leistungen 2002 zur Behinderten-Sportlerin des Jahres in Österreich gewählt wurde, ist das Comeback ein andauernder Prozess: „Ich fahre seit Jänner wieder Ski. Auf der Piste fühle ich mich sehr wohl, merke eigentlich keinen Unterschied zur Zeit vor der Verletzung. Am meisten freue ich mich in Peking auf die Kultur und das olympische Feeling!“

