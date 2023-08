Vierter „Reichenauer Kultursommer“ wurde eröffnet

Der „Reichenauer Kultursommer“ ist eröffnet. Das ausverkaufte Konzert des „Gentlemen Music Club – Vodka und Veltliner“ bildete den Auftakt zur vierten Auflage der Event-Reihe. Bis zum 10. September werden Größen aus Musik, Kabarett und Schauspiel im Parkhotel Hirschwang zu Gast sein.

„Der Reichenauer Kultursommer hat sich zu einer echten künstlerischen Institution in Niederösterreich entwickelt“, so der „Erfinder“ des Reichenauer Kultursommers, AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB Niederösterreich-Vorsitzender Markus Wieser. „Leistbare Kultur ist uns ein besonderes Anliegen. Deshalb bieten wir unseren kulturinteressierten Gästen auch heuer wieder ein abwechslungsreiches Programm aus Literatur, Musik und Humor“, wurde Wieser in einer Aussendung zitiert.

Stars wie Erika Pluhar, Adi Hirschal, Dirk Stermann oder Fifi Pissecker haben sich für heuer angesagt. Restkarten für die einzelnen Veranstaltungen zum Preis von 25 Euro, inklusive Vier-Gänge-Menü um 65 Euro pro Person bzw. inklusive Vier-Gänge-Menü, Übernachtung und Frühstück im Parkhotel Hirschwang um 139 Euro pro Person, sind noch erhältlich. Weitere Informationen und Ticketbuchungen unter www.kultursommer.co.at