Gloggnitzer "moz art" und Mozarthaus Vienna arbeiten zusammen

So soll es wechselseitige Aufführungen geben, gemeinsam konzipierte Ausstellungen oder gemeinsames wissenschaftliches Arbeiten. Details zur Partnerschaft sollen im Laufe des Herbstes bekanntgegeben werden.

"Mit dem Mozarthaus Vienna holen wir die Strahlkraft des berühmten Komponisten noch publikumswirksamer nach Gloggnitz", freut sich der künstlerische Leiter von "moz art", Johannes Kropfitsch. "Als moz art-Stadt sind wir natürlich besonders stolz, eines der anerkanntesten Mozartzentren weltweit als Partner mit dabei zu haben."

Das Mozarthaus Vienna, ein Museum der Wien Holding, ermöglicht einen Blick in die einzige bis heute erhaltene Wohnung des Komponisten. Präsentiert werden Leben und Werk des Musikgenies mit Fokus auf seine Zeit in Wien, daneben runden Veranstaltungen, Sonderausstellungen sowie eine wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Mozart das Angebot ab.

"Die Initiative moz art in Gloggnitz fanden wir von Beginn weg mutig und spannend", wurde Gerhard Vitek, Direktor des Mozarthaus Vienna, in der Aussendung zitiert. "Wir tragen hier gerne etwas bei, um den Geist und die Inspiration des genialen Komponisten auch in diese wunderschöne Kulturregion Semmering zu bringen."

