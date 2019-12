Allerdings musste der Spitzenkandidat beim Start passen: Krankheitshalber war Christoph Paugger mit Fieber verhindert und fehlte bei der Präsentation des Teams am Freitagabend im ,,Platzhirsch" am Hauptplatz.

Das Ziel ist aber klar definiert: ,,Wir möchten im Gegensatz zu vor fünf Jahren dieses Mal in den Neunkirchner Gemeinderat einziehen und glauben, dass wir gute Chancen haben", so NEOS-Vertreterin Andrea Waldl. Punkten möchten die NEOS in Neunkirchen mit Themen wie Transparenz in der Gemeindekasse, Schuldenabbau beziehungsweise der Bildung.