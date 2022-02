Apotheker Michael Eperjesi: Zweimal Indien und zurück

Anfang des Jahres legte Michael Eperjesi die Leitung seiner Elisabeth-Apotheke in die Hände seiner Gattin Gundi Lindau-Eperjesi. In seinem wohlverdienten „Unruhe-stand“ kann er aber nicht nur auf ein erfülltes Berufsleben zurückblicken, sondern auch auf zahlreiche Reisen – seine Erlebnisse in Indien, Afghanistan, Persien und Sri Lanka haben sein Leben nachhaltig geprägt.

„Mein Leben, sonst nix!“

Lange Zeit habe er den Plan gehabt, „sein Leben aufzuschreiben“. Dann hatte er einen Radunfall, den er „wie durch ein Wunder“ überlebte. Drei Jahre später – nach diesem „Glücksunfall“, wie er ihn selbst bezeichnet – setzte er diese Idee in die Tat um und brachte kurz vor seinem 70. Geburtstag seine beeindruckende Lebensgeschichte zu Papier: „Mein Leben, sonst nix!“ erschien 2020 bereits in der zweiten Auflage. Als Student der Universität Wien war er in den 70er-Jahren mit einem Forschungsauftrag für einige Pflanzen und medizinische Drogen nach Indien unterwegs. Mit einem alten VW-Bus trat er gemeinsam mit Freunden die erste Reise an.

„Für die zweite habe ich mir dann ein Motorrad zugelegt“

„Für die zweite habe ich mir dann ein Motorrad zugelegt“, schmunzelt der Abenteurer, „obwohl ich damals noch gar kein Motorradfan war!“ Nie vergessen werde er seinen Besuch beim Dalai Lama in dessen Exil im indischen Dharamsala. Geprägt habe ihn vor allem dessen „zutiefst beeindruckende Ausstrahlung und seine Präsenz“.

„Etwas in mir hat sich verändert“, diese Begegnung habe seine Sicht auf das Leben neu gefärbt. Irgendwann sei er dann zum buddhistischen Glauben übergetreten: „Je älter ich werde, desto mehr hat mich diese Religion geprägt“, meint er nachdenklich. Im August 2007 heiratete er dann seine Frau Gundi – im Rahmen einer buddhistischen Zeremonie.

„Tiefste Armut und ehrliche Herzlichkeit“

Tief verankert ist in ihm auch der Gedanke, anderen zu helfen. Auf seinen Reisen habe er tiefste Armut und zugleich „ehrliche tiefe Herzlichkeit“ kennengelernt. Wenn er heute auf die gesellschaftliche und politische Lage der bereisten Länder blickt, macht ihn vor allem das Leid der afghanischen Frauen betroffen. „Da will ich helfen“, ist er auf der Suche nach Möglichkeiten und Helfern. Den gesamten Erlös seines Buches hat Eperjesi bereits gemeinnützigen Zwecken gewidmet, über eine Spende freuten sich hier beispielsweise die Bergrettung Reichenau (siehe Bild unterhalb), die „Apotheker ohne Grenzen“ und die Hauskrankenpflege Payerbach.

„Ich bin dankbar und zufrieden für alles, was ich erlebt habe und erfüllt von dem Bewusstsein, wie begünstigt ich vom Leben war und bin.“ Michael Eperjesi

Auf ein Motorrad setzt sich der 72-Jährige heute nicht mehr, doch die Gelassenheit und Zufriedenheit, die er sich von seinen Reisen mitgenommen hat, begleitet ihn seit seinen Erlebnissen im privaten Umfeld wie auch bei der Arbeit, zieht er gegenüber der NÖN Neunkirchen sein Resümee: „Ich bin dankbar und zufrieden für alles, was ich erlebt habe und erfüllt von dem Bewusstsein, wie begünstigt ich vom Leben war und bin.“

