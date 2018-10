Jedes Jahr taucht es verlässlich um diese Zeit auf. Das Martinigansl. Es gibt viele Traditionen in Österreich, wenn es ums Essen geht, aber keine wird so präzise und konsequent gepflegt, wie die Ganslzeit rund um den 11. November, der Namenstag des heiligen Martin. Leider kommt nur ein geringer Prozentsatz der Gänse aus Österreich. Nicht so bei den beiden Restaurants Looshaus am Kreuzberg und dem Payerbacherhof in Payerbach.

Was bei ihnen so besonders ist am Gansl, ist, dass diese vom Fuße des Ghans geliefert werden. Genauer gesagt vom Lindenhof, besser bekannt als Krachlerhof. „Mein Mann wollte schon immer Gänse züchten. Mittlerweile haben wir zwischen 250 und 300 Gänse. Es ist eine typische Weidehaltung. Sie kommen mit acht Wochen auf die Wiese und bleiben bei jedem Wetter draußen.

Der Regen macht ihnen nichts, sie haben ja Daunen. Nur die Hitze macht den Gänsen zu schaffen. Aber da liegen sie im Schatten unter den vielen Obstbäumen“, erzählt Marianne Krachler. Den ersten Züchtungserfolg mit 50 Gänsen kaufte Norbert Steiner vom Looshaus den Krachlers gleich ab. Seit acht Jahren werden die Obstgarten-Gänse nur an das Looshaus und Hotel-Payerbacherhof geliefert.

Verkosten kann man die Gänse bis 4. November im Looshaus am Kreuzberg und bis 11. November im Hotel-Payerbacherhof.