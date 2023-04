Christoph Rella präsentiert neues Werk

Als die Verwandtschaft von ProPayerbach-Gemeinderat Christoph Rella im Jahr 2016 hundert Feldpostbriefe aus dem 2. Weltkrieg fand, wurde die Idee, ein Buch darüber zu verfassen, geboren. Dass dies sich als nicht so einfach herausstellte, war spätestens beim Lesen der Kurrentschrift klar. In Zusammenarbeit mit Martina Fuchs vom Institut für Geschichte an der Universität Wien konnte das Projekt aber umgesetzt werden.

Einer der ersten NS-Anhänger

Nach einiger Zeit war klar, dass sich die Briefe - im Gegensatz zu anderen bekannten Soldaten-Korrespondenzen dieser Zeit - stark unterschieden. 1916 in Niederösterreich geboren, lebte Karl Wintereder mit Eltern und Schwestern in Wien: Die Arbeiterfamilie, ursprünglich sozialdemokratisch geprägt, wandte sich bereits früh dem Nationalsozialismus zu.

Karls Einstellung zu NS-Staat und Wehrmacht weist folglich ein konsequentes Loyalitätsempfinden sowie hohe Opferbereitschaft auf. Bis zum Schluss optimistisch gestimmt, träumte er von den heimatlichen Bergen und seiner Zukunft, für welche er große Pläne hatte. Den Kontakt zu seinen Eltern und Schwester, sowie zu seinen Geliebten, pflegte er gut. Über 100 Briefe verfasste Karl Wintereder in der Zeit von 1939 bis zu dem 8. Jänner 1943, welches das Datum seiner letzten Korrespondenz aufweist.

Christoph Rella, er ist Journalist bei der Wiener Zeitung, möchte sich bei seiner Kollegin Martina Fuchs bedanken, welche einen „wesentlichen Beitrag beim Werdegang des Buches“ geleistet hat. Wer mehr über die Feldpost von Karl Wintereder erfahren möchte, ist herzlich zur Buchpräsentation am 12. Mai um 18.30 Uhr in der Buchhandlung Lesegenuss in Gloggnitz eingeladen.

