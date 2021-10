Event-Tipp: "Feuer und Eis" im Hotel Payerbacherhof

Während sich die in Reichenau aufgewachsene Patricia Hill in ihrem aktuellen EP-Album „Patricia Hill“ ganz den Dance-Songs verschrieben hat, präsentiert „Flickentanz“ ihr aktuelles Album „Eine Von Vielen“, in dem sie deutschsprachige ChansonPop-Songs macht. Auch sie hat einen engen Bezug zur Gegend: Ihre Großeltern betrieben in Payerbach eine Bäckerei.

Trotz – oder gerade wegen – aller Gegensätze performen die beiden Künstlerinnen einen gemeinsamen Abend lang. Begleitet werden die beiden Künstlerinnen von Alex Skalicky am Piano.

Mehr Infos und Buchung hier unter diesem Link.

Mehr Infos zu den Künstlerinnen: www.flickentanz.at, www.patriciahill.at