Eigentlich gab es für die Mandatare in Payerbach gestern Grund zur Freude: Im Rahmen der Weihnachtssitzung des Gemeinderates wurde nämlich eine Lösung für den seit Monaten fehlenden Nahversorger präsentiert. Erwin Klambauer (Grüne) ging diese Lösung allerdings gegen den Strich. „Ich werde dem Untergang Payerbachs nicht zustimmen“, so der langjährige Mandatar. In seinen Augen würde ProPayerbach-Bürgermeister Eduard Rettenbacher die Gemeinde mit dem neuen Nahversorger, der direkt an der Hauptstraße in der ehemaligen Trafik seinen Platz finden soll, „zerstören“. Die Räumlichkeiten seien laut Klambauer viel zu klein: „Auf 47 Quadratmetern bringst du nichts unter, außer ein paar Schuhe. Wir sind kein kleines Dorf. Die Nahversorgung muss wiederhergestellt werden!“

„Ist eine gute Sache für Payerbach!“

ProPayerbach-Ortschef Edi Rettenbacher ließ diese Behauptungen nicht auf sich sitzen: „Es ist fast zu schade, dir eine Antwort zu geben, weil du sowieso gegen alles bist!“ Rettenbacher erklärte, dass man als Beispiel für den Nahversorger das Projekt „Kastl Greißler“ in Prigglitz hergenommen habe. Nach diesem Konzept soll auch der Nahversorger in Payerbach funktionieren. „Dafür kaufen wir die ehemalige Trafik um rund 36.000 Euro an. Die Betreiberin des ‚Kastl Greißler‘ wird dann auch hier tätig sein“, so der Bürgermeister. Er ist überzeugt davon, dass dies „eine gute Sache für Payerbach ist".

Uneinig innerhalb Fraktion

Während Erwin Klambauer als einziger Mandatar gegen die Nahversorgerlösung stimmte, ist seine Grüne-Gemeinderatskollegin Heidi Prüger Feuer und Flamme für das Projekt: „Es tut mir im Herzen weh, dass du so denkst. Aber allein in Prigglitz sind auf 16 Quadratmetern 450 Produkte untergebracht, hier haben wir 47 Quadratmeter!“ Prüger sieht es als „Chance für die Betriebe in der Region“. Bedingung bei diesem Projekt ist nämlich, dass 50 Prozent der Ware von regionalen Herstellern stammen.

